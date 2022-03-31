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В Германии призвали оставить дверь открытой для частичной отмены санкций - РИА Новости, 31.03.2022
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В Германии призвали оставить дверь открытой для частичной отмены санкций
В Германии призвали оставить дверь открытой для частичной отмены санкций - РИА Новости, 31.03.2022
В Германии призвали оставить дверь открытой для частичной отмены санкций
Дверь для частичной отмены санкций против России должна оставаться открытой при условии, что в Москве изменят свою политику в отношении Украины, заявили в... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T18:47
2022-03-31T18:48
в мире
украина
россия
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БЕРЛИН, 31 мар - РИА Новости. Дверь для частичной отмены санкций против России должна оставаться открытой при условии, что в Москве изменят свою политику в отношении Украины, заявили в четверг в Восточном комитете немецкой экономики (OA) - профильной бизнес-ассоциации, которая объединяет немецкие компании в Восточной Европе и на постсоветском пространстве."Доверие к России, как к месту для ведения бизнеса, уже серьезно подорвано безответственной войной против Украины. Но санкции не являются самоцелью. При соответствующем изменении поведения России дверь для частичной отмены санкций должна оставаться открытой", - говорится в заявлении.Указывается, что по мере продолжения военных действий на Украине "возвращение к прежнему статус-кво становится все труднее".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220331/gaz-1781147125.html
https://ria.ru/20220326/sanktsii-1780240286.html
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в мире, украина, россия, германия
18:47 31.03.2022 (обновлено: 18:48 31.03.2022)
 
В Германии призвали оставить дверь открытой для частичной отмены санкций

Восточный комитет ФРГ: дверь для частичной отмены санкций должна остаться открытой

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 31 мар - РИА Новости. Дверь для частичной отмены санкций против России должна оставаться открытой при условии, что в Москве изменят свою политику в отношении Украины, заявили в четверг в Восточном комитете немецкой экономики (OA) - профильной бизнес-ассоциации, которая объединяет немецкие компании в Восточной Европе и на постсоветском пространстве.
"Доверие к России, как к месту для ведения бизнеса, уже серьезно подорвано безответственной войной против Украины. Но санкции не являются самоцелью. При соответствующем изменении поведения России дверь для частичной отмены санкций должна оставаться открытой", - говорится в заявлении.
Зимний Берлин - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
Вчера, 18:12
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Указывается, что по мере продолжения военных действий на Украине "возвращение к прежнему статус-кво становится все труднее".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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