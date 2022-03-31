https://ria.ru/20220331/sanktsii-1781143158.html

Минфин США расширил санкционные полномочия на три сектора экономики России

Минфин США расширил санкционные полномочия на три сектора экономики России - РИА Новости, 31.03.2022

Минфин США расширил санкционные полномочия на три сектора экономики России

Министерство финансов США вынесло определение о возможности применения санкций к любым физическим и юридическим лицам, связанным с "аэрокосмическим, морским и... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T18:00

2022-03-31T18:00

2022-03-31T18:00

джанет йеллен

энтони блинкен

россия

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санкции

в мире

сша

министерство финансов сша

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ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА Новости. Министерство финансов США вынесло определение о возможности применения санкций к любым физическим и юридическим лицам, связанным с "аэрокосмическим, морским и электронным секторами" российской экономики."Министерство финансов... наращивает и расширяет свои полномочия в области применения санкций к России. Сегодня министр финансов (Джанет Йеллен) после консультаций с госсекретарем (Энтони Блинкеном) вынесла определение, что санкции применимы к аэрокосмическому, морскому и электронному секторам экономики Российской Федерации", - говорится в пресс-релизе.Новое определение позволяет вводить санкции против "любых физических или юридических лиц, которые работают или работали в любом из этих секторов". Министерство добавило, что до сих пор его санкционные полномочия распространялись на сектора финансовых услуг, технологий и оборонной промышленности.

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Владимир Лаврентьев

джанет йеллен, энтони блинкен, россия, санкции в отношении россии, санкции, в мире, сша, министерство финансов сша