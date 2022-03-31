https://ria.ru/20220331/sanktsii-1781143158.html
Минфин США расширил санкционные полномочия на три сектора экономики России
Минфин США расширил санкционные полномочия на три сектора экономики России - РИА Новости, 31.03.2022
Минфин США расширил санкционные полномочия на три сектора экономики России
Министерство финансов США вынесло определение о возможности применения санкций к любым физическим и юридическим лицам, связанным с "аэрокосмическим, морским и... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T18:00
2022-03-31T18:00
2022-03-31T18:00
джанет йеллен
энтони блинкен
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министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА Новости. Министерство финансов США вынесло определение о возможности применения санкций к любым физическим и юридическим лицам, связанным с "аэрокосмическим, морским и электронным секторами" российской экономики."Министерство финансов... наращивает и расширяет свои полномочия в области применения санкций к России. Сегодня министр финансов (Джанет Йеллен) после консультаций с госсекретарем (Энтони Блинкеном) вынесла определение, что санкции применимы к аэрокосмическому, морскому и электронному секторам экономики Российской Федерации", - говорится в пресс-релизе.Новое определение позволяет вводить санкции против "любых физических или юридических лиц, которые работают или работали в любом из этих секторов". Министерство добавило, что до сих пор его санкционные полномочия распространялись на сектора финансовых услуг, технологий и оборонной промышленности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джанет йеллен, энтони блинкен, россия, санкции в отношении россии, санкции, в мире, сша, министерство финансов сша
Минфин США расширил санкционные полномочия на три сектора экономики России
Минфин США расширил санкционные полномочия еще на три сектора российской экономики