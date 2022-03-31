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Минфин США расширил санкционные полномочия на три сектора экономики России - РИА Новости, 31.03.2022
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Минфин США расширил санкционные полномочия на три сектора экономики России
Минфин США расширил санкционные полномочия на три сектора экономики России - РИА Новости, 31.03.2022
Минфин США расширил санкционные полномочия на три сектора экономики России
Министерство финансов США вынесло определение о возможности применения санкций к любым физическим и юридическим лицам, связанным с "аэрокосмическим, морским и... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T18:00
2022-03-31T18:00
джанет йеллен
энтони блинкен
россия
санкции в отношении россии
санкции
в мире
сша
министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА Новости. Министерство финансов США вынесло определение о возможности применения санкций к любым физическим и юридическим лицам, связанным с "аэрокосмическим, морским и электронным секторами" российской экономики."Министерство финансов... наращивает и расширяет свои полномочия в области применения санкций к России. Сегодня министр финансов (Джанет Йеллен) после консультаций с госсекретарем (Энтони Блинкеном) вынесла определение, что санкции применимы к аэрокосмическому, морскому и электронному секторам экономики Российской Федерации", - говорится в пресс-релизе.Новое определение позволяет вводить санкции против "любых физических или юридических лиц, которые работают или работали в любом из этих секторов". Министерство добавило, что до сих пор его санкционные полномочия распространялись на сектора финансовых услуг, технологий и оборонной промышленности.
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джанет йеллен, энтони блинкен, россия, санкции в отношении россии, санкции, в мире, сша, министерство финансов сша
18:00 31.03.2022
 
Минфин США расширил санкционные полномочия на три сектора экономики России

Минфин США расширил санкционные полномочия еще на три сектора российской экономики

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Министерство финансов США в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА Новости. Министерство финансов США вынесло определение о возможности применения санкций к любым физическим и юридическим лицам, связанным с "аэрокосмическим, морским и электронным секторами" российской экономики.
"Министерство финансов... наращивает и расширяет свои полномочия в области применения санкций к России. Сегодня министр финансов (Джанет Йеллен) после консультаций с госсекретарем (Энтони Блинкеном) вынесла определение, что санкции применимы к аэрокосмическому, морскому и электронному секторам экономики Российской Федерации", - говорится в пресс-релизе.
Новое определение позволяет вводить санкции против "любых физических или юридических лиц, которые работают или работали в любом из этих секторов". Министерство добавило, что до сих пор его санкционные полномочия распространялись на сектора финансовых услуг, технологий и оборонной промышленности.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
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