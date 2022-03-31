https://ria.ru/20220331/sanktsii-1781133285.html

США ввели санкции против россиян, "связанных с киберактивностью"

США ввели санкции против россиян, "связанных с киберактивностью" - РИА Новости, 31.03.2022

США ввели санкции против россиян, "связанных с киберактивностью"

США в четверг расширили ограничения в отношении России, включив в санкционный список дополнительно 13 физических лиц и 21 организацию, говорится в... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T17:16

2022-03-31T17:16

2022-03-31T17:35

экономика

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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. США в четверг расширили ограничения в отношении России, включив в санкционный список дополнительно 13 физических лиц и 21 организацию, говорится в обнародованном заявлении американского Минфина.По информации ведомства, данные санкции связаны с действиями РФ в киберпространстве.Под ограничения попали, в том числе, такие предприятия, как "Серния Инжиниринг", "Сертал" и АО "НИИ Вектор", а также связанные с ними лица.Минфин США не пояснил, что конкретно послужило основанием для включения данных физических и юридических лиц в санкционный список.

https://ria.ru/20220331/sanktsii-1781132918.html

https://ria.ru/20220331/sanktsii-1781117652.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, сша, россия, министерство финансов сша, санкции в отношении россии, санкции, в мире