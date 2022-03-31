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США ввели санкции против россиян, "связанных с киберактивностью" - РИА Новости, 31.03.2022
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США ввели санкции против россиян, "связанных с киберактивностью"
США ввели санкции против россиян, "связанных с киберактивностью" - РИА Новости, 31.03.2022
США ввели санкции против россиян, "связанных с киберактивностью"
США в четверг расширили ограничения в отношении России, включив в санкционный список дополнительно 13 физических лиц и 21 организацию, говорится в... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T17:16
2022-03-31T17:35
экономика
сша
россия
министерство финансов сша
санкции в отношении россии
санкции
в мире
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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. США в четверг расширили ограничения в отношении России, включив в санкционный список дополнительно 13 физических лиц и 21 организацию, говорится в обнародованном заявлении американского Минфина.По информации ведомства, данные санкции связаны с действиями РФ в киберпространстве.Под ограничения попали, в том числе, такие предприятия, как "Серния Инжиниринг", "Сертал" и АО "НИИ Вектор", а также связанные с ними лица.Минфин США не пояснил, что конкретно послужило основанием для включения данных физических и юридических лиц в санкционный список.
https://ria.ru/20220331/sanktsii-1781132918.html
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экономика, сша, россия, министерство финансов сша, санкции в отношении россии, санкции, в мире
17:16 31.03.2022 (обновлено: 17:35 31.03.2022)
 
США ввели санкции против россиян, "связанных с киберактивностью"

Минфин США ввел новые санкции против россиян, "связанных с киберактивностью"

CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the TreasuryЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the Treasury
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. США в четверг расширили ограничения в отношении России, включив в санкционный список дополнительно 13 физических лиц и 21 организацию, говорится в обнародованном заявлении американского Минфина.
По информации ведомства, данные санкции связаны с действиями РФ в киберпространстве.
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
17:14
Минфин США снял санкции с российского "ОЗОН Банка"
Под ограничения попали, в том числе, такие предприятия, как "Серния Инжиниринг", "Сертал" и АО "НИИ Вектор", а также связанные с ними лица.
Минфин США не пояснил, что конкретно послужило основанием для включения данных физических и юридических лиц в санкционный список.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
16:28
Санкции против России ввели бы в любом случае, заявил Путин
 
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