https://ria.ru/20220331/sanktsii-1781133285.html
США ввели санкции против россиян, "связанных с киберактивностью"
США ввели санкции против россиян, "связанных с киберактивностью" - РИА Новости, 31.03.2022
США ввели санкции против россиян, "связанных с киберактивностью"
США в четверг расширили ограничения в отношении России, включив в санкционный список дополнительно 13 физических лиц и 21 организацию, говорится в... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T17:16
2022-03-31T17:16
2022-03-31T17:35
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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. США в четверг расширили ограничения в отношении России, включив в санкционный список дополнительно 13 физических лиц и 21 организацию, говорится в обнародованном заявлении американского Минфина.По информации ведомства, данные санкции связаны с действиями РФ в киберпространстве.Под ограничения попали, в том числе, такие предприятия, как "Серния Инжиниринг", "Сертал" и АО "НИИ Вектор", а также связанные с ними лица.Минфин США не пояснил, что конкретно послужило основанием для включения данных физических и юридических лиц в санкционный список.
https://ria.ru/20220331/sanktsii-1781132918.html
https://ria.ru/20220331/sanktsii-1781117652.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, россия, министерство финансов сша, санкции в отношении россии, санкции, в мире
17:16 31.03.2022 (обновлено: 17:35 31.03.2022)
США ввели санкции против россиян, "связанных с киберактивностью"
Минфин США ввел новые санкции против россиян, "связанных с киберактивностью"