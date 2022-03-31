https://ria.ru/20220331/sanktsii-1781132918.html
Минфин США снял санкции с российского "ОЗОН Банка"
Минфин США снял санкции с российского "ОЗОН Банка" - РИА Новости, 31.03.2022
Минфин США снял санкции с российского "ОЗОН Банка"
Министерство финансов США сообщило об исключении из санкционных списков российского ООО "ОЗОН Банк". РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T17:14
2022-03-31T17:14
2022-03-31T18:13
экономика
министерство финансов сша
совкомбанк
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА Новости. Министерство финансов США сообщило об исключении из санкционных списков российского ООО "ОЗОН Банк"."Следующие исключения сделаны из списка... Управления по контролю за иностранными активами (министерства финансов США – OFAC): Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк", - говорится в документе.Министерство напомнило, что под санкции "ОЗОН Банк" попал за связь с "Совкомбанком".
https://ria.ru/20220301/ozon-1775736656.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, министерство финансов сша, совкомбанк, санкции в отношении россии
17:14 31.03.2022 (обновлено: 18:13 31.03.2022)
Минфин США снял санкции с российского "ОЗОН Банка"
Минфин США исключил российский "ОЗОН Банк" из санкционных списков