https://ria.ru/20220331/sanktsii-1781132918.html

Минфин США снял санкции с российского "ОЗОН Банка"

Минфин США снял санкции с российского "ОЗОН Банка" - РИА Новости, 31.03.2022

Минфин США снял санкции с российского "ОЗОН Банка"

Министерство финансов США сообщило об исключении из санкционных списков российского ООО "ОЗОН Банк". РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T17:14

2022-03-31T17:14

2022-03-31T18:13

экономика

министерство финансов сша

совкомбанк

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА Новости. Министерство финансов США сообщило об исключении из санкционных списков российского ООО "ОЗОН Банк"."Следующие исключения сделаны из списка... Управления по контролю за иностранными активами (министерства финансов США – OFAC): Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк", - говорится в документе.Министерство напомнило, что под санкции "ОЗОН Банк" попал за связь с "Совкомбанком".

https://ria.ru/20220301/ozon-1775736656.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, министерство финансов сша, совкомбанк, санкции в отношении россии