Рейтинг@Mail.ru
Минфин США снял санкции с российского "ОЗОН Банка" - РИА Новости, 31.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220331/sanktsii-1781132918.html
Минфин США снял санкции с российского "ОЗОН Банка"
Минфин США снял санкции с российского "ОЗОН Банка" - РИА Новости, 31.03.2022
Минфин США снял санкции с российского "ОЗОН Банка"
Министерство финансов США сообщило об исключении из санкционных списков российского ООО "ОЗОН Банк". РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T17:14
2022-03-31T18:13
экономика
министерство финансов сша
совкомбанк
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151459/85/1514598577_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_ba1314b48ab5169b0f38d8c9b67933d5.jpg
ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА Новости. Министерство финансов США сообщило об исключении из санкционных списков российского ООО "ОЗОН Банк"."Следующие исключения сделаны из списка... Управления по контролю за иностранными активами (министерства финансов США – OFAC): Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк", - говорится в документе.Министерство напомнило, что под санкции "ОЗОН Банк" попал за связь с "Совкомбанком".
https://ria.ru/20220301/ozon-1775736656.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151459/85/1514598577_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_8e80de00508e5120089ec08dd03dc685.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, министерство финансов сша, совкомбанк, санкции в отношении россии
17:14 31.03.2022 (обновлено: 18:13 31.03.2022)
 
Минфин США снял санкции с российского "ОЗОН Банка"

Минфин США исключил российский "ОЗОН Банк" из санкционных списков

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
Министерство финансов США в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА Новости. Министерство финансов США сообщило об исключении из санкционных списков российского ООО "ОЗОН Банк".
"Следующие исключения сделаны из списка... Управления по контролю за иностранными активами (министерства финансов США – OFAC): Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк", - говорится в документе.
Министерство напомнило, что под санкции "ОЗОН Банк" попал за связь с "Совкомбанком".
Сортировка интернет-заказов в логистическом центре Ozon - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 09:38
Ozon прокомментировал влияние санкций на его бизнес
 
ЭкономикаМинистерство финансов СШАСовкомбанкСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала