https://ria.ru/20220331/sanktsii-1781117652.html

Санкции против России ввели бы в любом случае, заявил Путин

Санкции против России ввели бы в любом случае, заявил Путин - РИА Новости, 31.03.2022

Санкции против России ввели бы в любом случае, заявил Путин

Все санкции против России были заранее подготовлены, их ввели бы в любом случае, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T16:28

2022-03-31T16:28

2022-03-31T17:26

владимир путин

в мире

санкции в отношении россии

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776364001_145:0:2864:1529_1920x0_80_0_0_8002385a5569a3c2b447820047ad4c6c.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Все санкции против России были заранее подготовлены, их ввели бы в любом случае, заявил президент России Владимир Путин."Все эти санкции против России были заранее подготовлены, они были бы введены в любом случае", - сказал он на совещании по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения.Глава государства также заявил, что Запад будет искать все новые поводы для санкций, власти РФ должны ориентироваться на то, что санкционное давление сохранится."От политики экономического давления на Россию коллективный Запад отказываться не собирается, более того, конечно, буде искать все новые поводы для санкций, именно поводы. Поэтому рассчитывать на изменения этих подходов во всяком случае в ближайшее время не стоит", - сказал Путин на совещании по авиационной отрасли.Путин попросил правительство, Банк России, субъекты при выстраивании системной работы по развитию экономики, ее отдельных секторов, "ориентироваться на то, что санкционное давление на нашу страну, как это было и в предыдущие десятилетия, сохранится". Такова объективная реальность, добавил Путин.На этом совещании Путин объявил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить с 1 апреля в рублях.

https://radiosputnik.ria.ru/20220331/sanktsii-1781132027.html

https://ria.ru/20220330/sanktsii-1780914012.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, в мире, санкции в отношении россии, экономика, россия