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Санкции против России ввели бы в любом случае, заявил Путин - РИА Новости, 31.03.2022
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Санкции против России ввели бы в любом случае, заявил Путин
Санкции против России ввели бы в любом случае, заявил Путин - РИА Новости, 31.03.2022
Санкции против России ввели бы в любом случае, заявил Путин
Все санкции против России были заранее подготовлены, их ввели бы в любом случае, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T16:28
2022-03-31T17:26
владимир путин
в мире
санкции в отношении россии
экономика
россия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Все санкции против России были заранее подготовлены, их ввели бы в любом случае, заявил президент России Владимир Путин."Все эти санкции против России были заранее подготовлены, они были бы введены в любом случае", - сказал он на совещании по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения.Глава государства также заявил, что Запад будет искать все новые поводы для санкций, власти РФ должны ориентироваться на то, что санкционное давление сохранится."От политики экономического давления на Россию коллективный Запад отказываться не собирается, более того, конечно, буде искать все новые поводы для санкций, именно поводы. Поэтому рассчитывать на изменения этих подходов во всяком случае в ближайшее время не стоит", - сказал Путин на совещании по авиационной отрасли.Путин попросил правительство, Банк России, субъекты при выстраивании системной работы по развитию экономики, ее отдельных секторов, "ориентироваться на то, что санкционное давление на нашу страну, как это было и в предыдущие десятилетия, сохранится". Такова объективная реальность, добавил Путин.На этом совещании Путин объявил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить с 1 апреля в рублях.
https://radiosputnik.ria.ru/20220331/sanktsii-1781132027.html
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владимир путин, в мире, санкции в отношении россии, экономика, россия
16:28 31.03.2022 (обновлено: 17:26 31.03.2022)
 
Санкции против России ввели бы в любом случае, заявил Путин

Президент Путин: санкции против России были подготовлены, их ввели бы в любом случае

© РИА Новости / Андрей Горшков / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Андрей Горшков
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Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Все санкции против России были заранее подготовлены, их ввели бы в любом случае, заявил президент России Владимир Путин.
"Все эти санкции против России были заранее подготовлены, они были бы введены в любом случае", - сказал он на совещании по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
17:13В мире
США снова расширили санкции против России
Глава государства также заявил, что Запад будет искать все новые поводы для санкций, власти РФ должны ориентироваться на то, что санкционное давление сохранится.
"От политики экономического давления на Россию коллективный Запад отказываться не собирается, более того, конечно, буде искать все новые поводы для санкций, именно поводы. Поэтому рассчитывать на изменения этих подходов во всяком случае в ближайшее время не стоит", - сказал Путин на совещании по авиационной отрасли.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
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Путин попросил правительство, Банк России, субъекты при выстраивании системной работы по развитию экономики, ее отдельных секторов, "ориентироваться на то, что санкционное давление на нашу страну, как это было и в предыдущие десятилетия, сохранится". Такова объективная реальность, добавил Путин.
На этом совещании Путин объявил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить с 1 апреля в рублях.
 
Владимир ПутинВ миреСанкции в отношении РоссииЭкономикаРоссия
 
 
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