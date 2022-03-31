https://ria.ru/20220331/sanktsii-1781115263.html
Путин назвал санкции Запада платой за свободу и независимость России
Путин назвал санкции Запада платой за свободу и независимость России - РИА Новости, 31.03.2022
Путин назвал санкции Запада платой за свободу и независимость России
По сути, санкции, введенные Западом, - это плата за свободу и право быть независимыми, право быть Россией, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T16:20
2022-03-31T16:20
2022-03-31T16:31
россия
санкции в отношении россии
политика
владимир путин
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. По сути, санкции, введенные Западом, - это плата за свободу и право быть независимыми, право быть Россией, сообщил президент РФ Владимир Путин."По сути, это санкции за наше право на свободу, за право быть независимыми, за право быть Россией. За то, что мы не хотим плясать под чужую дудку, жертвовать своими интересами и традиционными ценностями", - сказал Путин на совещании по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения.
https://ria.ru/20220325/diskriminatsiya-1780081573.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, санкции в отношении россии, политика, владимир путин
16:20 31.03.2022 (обновлено: 16:31 31.03.2022)
Путин назвал санкции Запада платой за свободу и независимость России
Президент Путин назвал санкции Запада платой за свободу и независимость России