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Путин назвал санкции Запада платой за свободу и независимость России - РИА Новости, 31.03.2022
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Путин назвал санкции Запада платой за свободу и независимость России
Путин назвал санкции Запада платой за свободу и независимость России - РИА Новости, 31.03.2022
Путин назвал санкции Запада платой за свободу и независимость России
По сути, санкции, введенные Западом, - это плата за свободу и право быть независимыми, право быть Россией, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T16:20
2022-03-31T16:31
россия
санкции в отношении россии
политика
владимир путин
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. По сути, санкции, введенные Западом, - это плата за свободу и право быть независимыми, право быть Россией, сообщил президент РФ Владимир Путин."По сути, это санкции за наше право на свободу, за право быть независимыми, за право быть Россией. За то, что мы не хотим плясать под чужую дудку, жертвовать своими интересами и традиционными ценностями", - сказал Путин на совещании по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения.
https://ria.ru/20220325/diskriminatsiya-1780081573.html
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россия, санкции в отношении россии, политика, владимир путин
16:20 31.03.2022 (обновлено: 16:31 31.03.2022)
 
Путин назвал санкции Запада платой за свободу и независимость России

Президент Путин назвал санкции Запада платой за свободу и независимость России

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. По сути, санкции, введенные Западом, - это плата за свободу и право быть независимыми, право быть Россией, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"По сути, это санкции за наше право на свободу, за право быть независимыми, за право быть Россией. За то, что мы не хотим плясать под чужую дудку, жертвовать своими интересами и традиционными ценностями", - сказал Путин на совещании по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения.
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РоссияСанкции в отношении РоссииПолитикаВладимир Путин
 
 
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