https://ria.ru/20220331/sanktsii-1781115263.html

Путин назвал санкции Запада платой за свободу и независимость России

Путин назвал санкции Запада платой за свободу и независимость России - РИА Новости, 31.03.2022

Путин назвал санкции Запада платой за свободу и независимость России

По сути, санкции, введенные Западом, - это плата за свободу и право быть независимыми, право быть Россией, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T16:20

2022-03-31T16:20

2022-03-31T16:31

россия

санкции в отношении россии

политика

владимир путин

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. По сути, санкции, введенные Западом, - это плата за свободу и право быть независимыми, право быть Россией, сообщил президент РФ Владимир Путин."По сути, это санкции за наше право на свободу, за право быть независимыми, за право быть Россией. За то, что мы не хотим плясать под чужую дудку, жертвовать своими интересами и традиционными ценностями", - сказал Путин на совещании по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения.

https://ria.ru/20220325/diskriminatsiya-1780081573.html

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, санкции в отношении россии, политика, владимир путин