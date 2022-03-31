https://ria.ru/20220331/sanktsii-1781082927.html
Москва и Минск смогут вместе противодействовать санкциям, заявили в МИД
Москва и Минск смогут вместе противодействовать санкциям, заявили в МИД - РИА Новости, 31.03.2022
Москва и Минск смогут вместе противодействовать санкциям, заявили в МИД
Москва и Минск смогут вместе преодолеть экономический кризис и будут создавать инструменты противодействия санкционному давлению, заявил заместитель министра... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T14:43
2022-03-31T14:43
2022-03-31T16:25
россия
белоруссия
в мире
санкции в отношении россии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
андрей руденко
союзное государство
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Москва и Минск смогут вместе преодолеть экономический кризис и будут создавать инструменты противодействия санкционному давлению, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.В четверг в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" открылся российско-белорусский экспертно-медийный форум "Союзное государство: экономическая интеграция – задачи развития"."Естественно, у меня нет никакого сомнения, что те вызовы перед нами, с которыми мы сейчас сталкиваемся и в экономике, и под санкционным прессингом - эти вызовы мы преодолеем и ответим на них. Да, будет тяжело, да, будет не просто. Предстоят серьёзные шаги по созданию инструментов по противодействию этому давлению, но, тем не менее, та работа, которая уже начата и в рамках союзных программ, и в рамках того, что уже было создано до этого в рамках Союзного государства, позволит нам отреагировать именно и на эти риски", - сказал дипломат в ходе форума.Кроме того, Руденко поблагодарил белорусскую сторону за оказанную России поддержку на фоне проводимой Россией специальной операции на Украине."У нас осуществляется очень тесное сотрудничество в области обороны. Действительно, сейчас это стало наиболее очевидно. И я, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить президента Республики Беларусь, правительство Белоруссии, наших коллег в министерстве иностранных дел за ту огромную беспрецедентную поддержку, которую оказывает Республика России в этой непростой тяжёлой ситуации", - отметил замминистра.
https://ria.ru/20220318/mishustin-1778945720.html
https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777709255.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, в мире, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), андрей руденко
14:43 31.03.2022 (обновлено: 16:25 31.03.2022)
Москва и Минск смогут вместе противодействовать санкциям, заявили в МИД
Замглавы МИД Руденко: Москва и Минск смогут вместе противодействовать санкциям
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Москва и Минск смогут вместе преодолеть экономический кризис и будут создавать инструменты противодействия санкционному давлению, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.
В четверг в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" открылся российско-белорусский экспертно-медийный форум "Союзное государство: экономическая интеграция – задачи развития".
"Естественно, у меня нет никакого сомнения, что те вызовы перед нами, с которыми мы сейчас сталкиваемся и в экономике, и под санкционным прессингом - эти вызовы мы преодолеем и ответим на них. Да, будет тяжело, да, будет не просто. Предстоят серьёзные шаги по созданию инструментов по противодействию этому давлению, но, тем не менее, та работа, которая уже начата и в рамках союзных программ, и в рамках того, что уже было создано до этого в рамках Союзного государства, позволит нам отреагировать именно и на эти риски", - сказал дипломат в ходе форума.
Кроме того, Руденко поблагодарил белорусскую сторону за оказанную России
поддержку на фоне проводимой Россией специальной операции на Украине
.
"У нас осуществляется очень тесное сотрудничество в области обороны. Действительно, сейчас это стало наиболее очевидно. И я, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить президента Республики Беларусь
, правительство Белоруссии, наших коллег в министерстве иностранных дел за ту огромную беспрецедентную поддержку, которую оказывает Республика России в этой непростой тяжёлой ситуации", - отметил замминистра.