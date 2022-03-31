https://ria.ru/20220331/sanktsii-1781082927.html

Москва и Минск смогут вместе противодействовать санкциям, заявили в МИД

Москва и Минск смогут вместе противодействовать санкциям, заявили в МИД - РИА Новости, 31.03.2022

Москва и Минск смогут вместе противодействовать санкциям, заявили в МИД

Москва и Минск смогут вместе преодолеть экономический кризис и будут создавать инструменты противодействия санкционному давлению, заявил заместитель министра... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T14:43

2022-03-31T14:43

2022-03-31T16:25

россия

белоруссия

в мире

санкции в отношении россии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

андрей руденко

союзное государство

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Москва и Минск смогут вместе преодолеть экономический кризис и будут создавать инструменты противодействия санкционному давлению, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.В четверг в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" открылся российско-белорусский экспертно-медийный форум "Союзное государство: экономическая интеграция – задачи развития"."Естественно, у меня нет никакого сомнения, что те вызовы перед нами, с которыми мы сейчас сталкиваемся и в экономике, и под санкционным прессингом - эти вызовы мы преодолеем и ответим на них. Да, будет тяжело, да, будет не просто. Предстоят серьёзные шаги по созданию инструментов по противодействию этому давлению, но, тем не менее, та работа, которая уже начата и в рамках союзных программ, и в рамках того, что уже было создано до этого в рамках Союзного государства, позволит нам отреагировать именно и на эти риски", - сказал дипломат в ходе форума.Кроме того, Руденко поблагодарил белорусскую сторону за оказанную России поддержку на фоне проводимой Россией специальной операции на Украине."У нас осуществляется очень тесное сотрудничество в области обороны. Действительно, сейчас это стало наиболее очевидно. И я, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить президента Республики Беларусь, правительство Белоруссии, наших коллег в министерстве иностранных дел за ту огромную беспрецедентную поддержку, которую оказывает Республика России в этой непростой тяжёлой ситуации", - отметил замминистра.

https://ria.ru/20220318/mishustin-1778945720.html

https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777709255.html

россия

белоруссия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, белоруссия, в мире, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), андрей руденко