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Москва и Минск смогут вместе противодействовать санкциям, заявили в МИД - РИА Новости, 31.03.2022
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Москва и Минск смогут вместе противодействовать санкциям, заявили в МИД
Москва и Минск смогут вместе противодействовать санкциям, заявили в МИД - РИА Новости, 31.03.2022
Москва и Минск смогут вместе противодействовать санкциям, заявили в МИД
Москва и Минск смогут вместе преодолеть экономический кризис и будут создавать инструменты противодействия санкционному давлению, заявил заместитель министра... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T14:43
2022-03-31T16:25
россия
белоруссия
в мире
санкции в отношении россии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
андрей руденко
союзное государство
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Москва и Минск смогут вместе преодолеть экономический кризис и будут создавать инструменты противодействия санкционному давлению, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.В четверг в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" открылся российско-белорусский экспертно-медийный форум "Союзное государство: экономическая интеграция – задачи развития"."Естественно, у меня нет никакого сомнения, что те вызовы перед нами, с которыми мы сейчас сталкиваемся и в экономике, и под санкционным прессингом - эти вызовы мы преодолеем и ответим на них. Да, будет тяжело, да, будет не просто. Предстоят серьёзные шаги по созданию инструментов по противодействию этому давлению, но, тем не менее, та работа, которая уже начата и в рамках союзных программ, и в рамках того, что уже было создано до этого в рамках Союзного государства, позволит нам отреагировать именно и на эти риски", - сказал дипломат в ходе форума.Кроме того, Руденко поблагодарил белорусскую сторону за оказанную России поддержку на фоне проводимой Россией специальной операции на Украине."У нас осуществляется очень тесное сотрудничество в области обороны. Действительно, сейчас это стало наиболее очевидно. И я, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить президента Республики Беларусь, правительство Белоруссии, наших коллег в министерстве иностранных дел за ту огромную беспрецедентную поддержку, которую оказывает Республика России в этой непростой тяжёлой ситуации", - отметил замминистра.
https://ria.ru/20220318/mishustin-1778945720.html
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россия, белоруссия, в мире, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), андрей руденко
14:43 31.03.2022 (обновлено: 16:25 31.03.2022)
 
Москва и Минск смогут вместе противодействовать санкциям, заявили в МИД

Замглавы МИД Руденко: Москва и Минск смогут вместе противодействовать санкциям

© Фото : Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЗаместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© Фото : Министерство иностранных дел Российской Федерации
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Москва и Минск смогут вместе преодолеть экономический кризис и будут создавать инструменты противодействия санкционному давлению, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.
В четверг в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" открылся российско-белорусский экспертно-медийный форум "Союзное государство: экономическая интеграция – задачи развития".
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"Естественно, у меня нет никакого сомнения, что те вызовы перед нами, с которыми мы сейчас сталкиваемся и в экономике, и под санкционным прессингом - эти вызовы мы преодолеем и ответим на них. Да, будет тяжело, да, будет не просто. Предстоят серьёзные шаги по созданию инструментов по противодействию этому давлению, но, тем не менее, та работа, которая уже начата и в рамках союзных программ, и в рамках того, что уже было создано до этого в рамках Союзного государства, позволит нам отреагировать именно и на эти риски", - сказал дипломат в ходе форума.
Кроме того, Руденко поблагодарил белорусскую сторону за оказанную России поддержку на фоне проводимой Россией специальной операции на Украине.
"У нас осуществляется очень тесное сотрудничество в области обороны. Действительно, сейчас это стало наиболее очевидно. И я, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить президента Республики Беларусь, правительство Белоруссии, наших коллег в министерстве иностранных дел за ту огромную беспрецедентную поддержку, которую оказывает Республика России в этой непростой тяжёлой ситуации", - отметил замминистра.
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Союзное государствоРоссияБелоруссияВ миреСанкции в отношении РоссииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Андрей Руденко
 
 
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