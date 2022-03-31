14:23 31.03.2022 (обновлено: 15:38 31.03.2022)
Главред Sputnik прокомментировал включение в британский санкционный список
Главред Sputnik International Анисимов: введя санкции, Лондон признал мои заслуги
© Sputnik / Владимир ТрефиловАнтон Анисимов
© Sputnik / Владимир Трефилов
Антон Анисимов. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Главный редактор Sputnik International Антон Анисимов назвал свое включение Великобританией в санкционный список по России признанием его заслуг.
"Я, признаться, последние годы очень боялся, что никогда не попаду под европейские санкции. Время шло, под санкции попадали всё новые и новые достойные наши сограждане, а я - всё нет и нет. Спасибо большое британскому МИДу, что наконец-то признали и мои заслуги! Теперь продолжу работать в приподнятом настроении", - сказал Анисимов РИА Новости.
Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян заявила РИА Новости, что санкции со стороны Великобритании в отношении "России сегодня" и RT являются оскорблением. Она процитировала стихотворение Владимира Маяковского "Письмо Татьяне Яковлевой", которое заканчивается следующими строками: "Это оскорбление на общий счет нанижем. Я все равно тебя когда-нибудь возьму — одну или вдвоем с Парижем".
В четверг МИД Великобритании добавил МИА "Россия сегодня" и главного редактора Sputnik International Антона Анисимова в санкционный список по России. Санкции предполагают заморозку активов. Основанием санкций называется то, что МИА "Россия сегодня", согласно новому санкционному режиму по России в связи со спецоперацией на Украине, считается "вовлеченным лицом", так как получает финансирование от государства. Основанием санкций в отношении Анисимова указывается то, что Sputnik входит в МИА "Россия сегодня", которое финансируется государством, а Sputnik "продвигает и поддерживает политику и действия России по Украине".