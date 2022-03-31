https://ria.ru/20220331/sanktsii-1781077308.html

Главред Sputnik прокомментировал включение в британский санкционный список

Главред Sputnik прокомментировал включение в британский санкционный список - РИА Новости, 31.03.2022

Главред Sputnik прокомментировал включение в британский санкционный список

Главный редактор Sputnik International Антон Анисимов назвал свое включение Великобританией в санкционный список по России признанием его заслуг. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T14:23

2022-03-31T14:23

2022-03-31T15:38

в мире

антон анисимов

россия

великобритания

украина

маргарита симоньян

sputnik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155364/24/1553642456_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_26f54c62b0efcaf736fe851f27b07f3b.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Главный редактор Sputnik International Антон Анисимов назвал свое включение Великобританией в санкционный список по России признанием его заслуг.Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян заявила РИА Новости, что санкции со стороны Великобритании в отношении "России сегодня" и RT являются оскорблением. Она процитировала стихотворение Владимира Маяковского "Письмо Татьяне Яковлевой", которое заканчивается следующими строками: "Это оскорбление на общий счет нанижем. Я все равно тебя когда-нибудь возьму — одну или вдвоем с Парижем".В четверг МИД Великобритании добавил МИА "Россия сегодня" и главного редактора Sputnik International Антона Анисимова в санкционный список по России. Санкции предполагают заморозку активов. Основанием санкций называется то, что МИА "Россия сегодня", согласно новому санкционному режиму по России в связи со спецоперацией на Украине, считается "вовлеченным лицом", так как получает финансирование от государства. Основанием санкций в отношении Анисимова указывается то, что Sputnik входит в МИА "Россия сегодня", которое финансируется государством, а Sputnik "продвигает и поддерживает политику и действия России по Украине".

https://ria.ru/20220331/sanctions-1781068289.html

россия

великобритания

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, антон анисимов, россия, великобритания, украина, маргарита симоньян, sputnik