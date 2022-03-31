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Главред Sputnik прокомментировал включение в британский санкционный список - РИА Новости, 31.03.2022
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Главред Sputnik прокомментировал включение в британский санкционный список
Главред Sputnik прокомментировал включение в британский санкционный список - РИА Новости, 31.03.2022
Главред Sputnik прокомментировал включение в британский санкционный список
Главный редактор Sputnik International Антон Анисимов назвал свое включение Великобританией в санкционный список по России признанием его заслуг. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T14:23
2022-03-31T15:38
в мире
антон анисимов
россия
великобритания
украина
маргарита симоньян
sputnik
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Главный редактор Sputnik International Антон Анисимов назвал свое включение Великобританией в санкционный список по России признанием его заслуг.Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян заявила РИА Новости, что санкции со стороны Великобритании в отношении "России сегодня" и RT являются оскорблением. Она процитировала стихотворение Владимира Маяковского "Письмо Татьяне Яковлевой", которое заканчивается следующими строками: "Это оскорбление на общий счет нанижем. Я все равно тебя когда-нибудь возьму — одну или вдвоем с Парижем".В четверг МИД Великобритании добавил МИА "Россия сегодня" и главного редактора Sputnik International Антона Анисимова в санкционный список по России. Санкции предполагают заморозку активов. Основанием санкций называется то, что МИА "Россия сегодня", согласно новому санкционному режиму по России в связи со спецоперацией на Украине, считается "вовлеченным лицом", так как получает финансирование от государства. Основанием санкций в отношении Анисимова указывается то, что Sputnik входит в МИА "Россия сегодня", которое финансируется государством, а Sputnik "продвигает и поддерживает политику и действия России по Украине".
https://ria.ru/20220331/sanctions-1781068289.html
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в мире, антон анисимов, россия, великобритания, украина, маргарита симоньян, sputnik
14:23 31.03.2022 (обновлено: 15:38 31.03.2022)
 
Главред Sputnik прокомментировал включение в британский санкционный список

Главред Sputnik International Анисимов: введя санкции, Лондон признал мои заслуги

© Sputnik / Владимир ТрефиловАнтон Анисимов
Антон Анисимов - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© Sputnik / Владимир Трефилов
Антон Анисимов. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Главный редактор Sputnik International Антон Анисимов назвал свое включение Великобританией в санкционный список по России признанием его заслуг.
"Я, признаться, последние годы очень боялся, что никогда не попаду под европейские санкции. Время шло, под санкции попадали всё новые и новые достойные наши сограждане, а я - всё нет и нет. Спасибо большое британскому МИДу, что наконец-то признали и мои заслуги! Теперь продолжу работать в приподнятом настроении", - сказал Анисимов РИА Новости.
Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян заявила РИА Новости, что санкции со стороны Великобритании в отношении "России сегодня" и RT являются оскорблением. Она процитировала стихотворение Владимира Маяковского "Письмо Татьяне Яковлевой", которое заканчивается следующими строками: "Это оскорбление на общий счет нанижем. Я все равно тебя когда-нибудь возьму — одну или вдвоем с Парижем".
В четверг МИД Великобритании добавил МИА "Россия сегодня" и главного редактора Sputnik International Антона Анисимова в санкционный список по России. Санкции предполагают заморозку активов. Основанием санкций называется то, что МИА "Россия сегодня", согласно новому санкционному режиму по России в связи со спецоперацией на Украине, считается "вовлеченным лицом", так как получает финансирование от государства. Основанием санкций в отношении Анисимова указывается то, что Sputnik входит в МИА "Россия сегодня", которое финансируется государством, а Sputnik "продвигает и поддерживает политику и действия России по Украине".
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
13:56
Симоньян прокомментировала новые британские санкции цитатой Маяковского
 
В миреАнтон АнисимовРоссияВеликобританияУкраинаМаргарита СимоньянSputnik
 
 
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