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Британия ввела санкции против начальника Центра управления обороной - РИА Новости, 31.03.2022
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Британия ввела санкции против начальника Центра управления обороной
Британия ввела санкции против начальника Центра управления обороной - РИА Новости, 31.03.2022
Британия ввела санкции против начальника Центра управления обороной
МИД Великобритании внес в санкционный список начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковника Михаила Мизинцева. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T13:12
2022-03-31T13:58
санкции в отношении россии
в мире
великобритания
россия
михаил мизинцев
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ЛОНДОН, 31 мар - РИА Новости. МИД Великобритании внес в санкционный список начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковника Михаила Мизинцева.Санкции предполагают заморозку активов и запрет на въезд в страну. Основанием санкций называется его роль в "планировании и проведении осады Мариуполя".
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санкции в отношении россии, в мире, великобритания, россия, михаил мизинцев
13:12 31.03.2022 (обновлено: 13:58 31.03.2022)
 
Британия ввела санкции против начальника Центра управления обороной

Британия ввела санкции против начальника Центра управления обороной генерала Мизинцева

© РИА Новости / Вадим Савицкий / Перейти в фотобанкНачальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев
Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Вадим Савицкий
Перейти в фотобанк
Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев
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ЛОНДОН, 31 мар - РИА Новости. МИД Великобритании внес в санкционный список начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковника Михаила Мизинцева.
Санкции предполагают заморозку активов и запрет на въезд в страну. Основанием санкций называется его роль в "планировании и проведении осады Мариуполя".
Флаг Новой Зеландии - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
7 марта, 09:58
Новая Зеландия ввела санкции против Путина, Мишустина, Лаврова и Шойгу
 
Санкции в отношении РоссииВ миреВеликобританияРоссияМихаил Мизинцев
 
 
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