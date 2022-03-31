https://ria.ru/20220331/sanktsii-1781054892.html
Британия ввела санкции против начальника Центра управления обороной
Британия ввела санкции против начальника Центра управления обороной - РИА Новости, 31.03.2022
Британия ввела санкции против начальника Центра управления обороной
МИД Великобритании внес в санкционный список начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковника Михаила Мизинцева. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T13:12
2022-03-31T13:12
2022-03-31T13:58
санкции в отношении россии
в мире
великобритания
россия
михаил мизинцев
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ЛОНДОН, 31 мар - РИА Новости. МИД Великобритании внес в санкционный список начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковника Михаила Мизинцева.Санкции предполагают заморозку активов и запрет на въезд в страну. Основанием санкций называется его роль в "планировании и проведении осады Мариуполя".
https://ria.ru/20220307/sanktsii-1777006529.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, в мире, великобритания, россия, михаил мизинцев
13:12 31.03.2022 (обновлено: 13:58 31.03.2022)
Британия ввела санкции против начальника Центра управления обороной
Британия ввела санкции против начальника Центра управления обороной генерала Мизинцева