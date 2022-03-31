https://ria.ru/20220331/sanktsii-1781054892.html

Британия ввела санкции против начальника Центра управления обороной

Британия ввела санкции против начальника Центра управления обороной - РИА Новости, 31.03.2022

Британия ввела санкции против начальника Центра управления обороной

МИД Великобритании внес в санкционный список начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковника Михаила Мизинцева. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T13:12

2022-03-31T13:12

2022-03-31T13:58

санкции в отношении россии

в мире

великобритания

россия

михаил мизинцев

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ЛОНДОН, 31 мар - РИА Новости. МИД Великобритании внес в санкционный список начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковника Михаила Мизинцева.Санкции предполагают заморозку активов и запрет на въезд в страну. Основанием санкций называется его роль в "планировании и проведении осады Мариуполя".

https://ria.ru/20220307/sanktsii-1777006529.html

великобритания

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, в мире, великобритания, россия, михаил мизинцев