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Великобритания ввела санкции против журналиста Брилева - РИА Новости, 31.03.2022
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Великобритания ввела санкции против журналиста Брилева
Великобритания ввела санкции против журналиста Брилева - РИА Новости, 31.03.2022
Великобритания ввела санкции против журналиста Брилева
МИД Британии внес в санкционный список журналиста Сергея Брилева из-за позиции по действиям России на Украине, следует из опубликованного документа. Санкции... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T13:05
2022-03-31T13:56
санкции в отношении россии
россия
в мире
великобритания
вгтрк
сергей брилев
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ЛОНДОН, 31 мар - РИА Новости. МИД Британии внес в санкционный список журналиста Сергея Брилева из-за позиции по действиям России на Украине, следует из опубликованного документа. Санкции предполагают заморозку активов.Основанием для санкций называется то, что Брилев якобы "поддерживал и продвигал военные действия России, которые дестабилизируют, подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".
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санкции в отношении россии, россия, в мире, великобритания, вгтрк, сергей брилев
13:05 31.03.2022 (обновлено: 13:56 31.03.2022)
 
Великобритания ввела санкции против журналиста Брилева

Великобритания ввела санкции против ведущего "Вестей в субботу" Сергея Брилева

© Фото : пресс-служба ВГТРК Сергей Брилев
Сергей Брилев - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© Фото : пресс-служба ВГТРК
Сергей Брилев
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 31 мар - РИА Новости. МИД Британии внес в санкционный список журналиста Сергея Брилева из-за позиции по действиям России на Украине, следует из опубликованного документа. Санкции предполагают заморозку активов.
Основанием для санкций называется то, что Брилев якобы "поддерживал и продвигал военные действия России, которые дестабилизируют, подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".
Ведущий программы Вести недели на канале Россия 1 Дмитрий Киселев
18 февраля, 13:57
Минкульт Украины внес Дмитрия Киселева в черный список
 
Санкции в отношении РоссииРоссияВ миреВеликобританияВГТРКСергей Брилев
 
 
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