https://ria.ru/20220331/sanktsii-1781053569.html

Великобритания ввела санкции против журналиста Брилева

Великобритания ввела санкции против журналиста Брилева - РИА Новости, 31.03.2022

Великобритания ввела санкции против журналиста Брилева

МИД Британии внес в санкционный список журналиста Сергея Брилева из-за позиции по действиям России на Украине, следует из опубликованного документа. Санкции... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T13:05

2022-03-31T13:05

2022-03-31T13:56

санкции в отношении россии

россия

в мире

великобритания

вгтрк

сергей брилев

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ЛОНДОН, 31 мар - РИА Новости. МИД Британии внес в санкционный список журналиста Сергея Брилева из-за позиции по действиям России на Украине, следует из опубликованного документа. Санкции предполагают заморозку активов.Основанием для санкций называется то, что Брилев якобы "поддерживал и продвигал военные действия России, которые дестабилизируют, подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

https://ria.ru/20220218/kiselev-1773560070.html

россия

великобритания

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, россия, в мире, великобритания, вгтрк, сергей брилев