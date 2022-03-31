https://ria.ru/20220331/sanktsii-1781053569.html
Великобритания ввела санкции против журналиста Брилева
Великобритания ввела санкции против журналиста Брилева - РИА Новости, 31.03.2022
Великобритания ввела санкции против журналиста Брилева
МИД Британии внес в санкционный список журналиста Сергея Брилева из-за позиции по действиям России на Украине, следует из опубликованного документа. Санкции... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T13:05
2022-03-31T13:05
2022-03-31T13:56
санкции в отношении россии
россия
в мире
великобритания
вгтрк
сергей брилев
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ЛОНДОН, 31 мар - РИА Новости. МИД Британии внес в санкционный список журналиста Сергея Брилева из-за позиции по действиям России на Украине, следует из опубликованного документа. Санкции предполагают заморозку активов.Основанием для санкций называется то, что Брилев якобы "поддерживал и продвигал военные действия России, которые дестабилизируют, подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".
https://ria.ru/20220218/kiselev-1773560070.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, россия, в мире, великобритания, вгтрк, сергей брилев
13:05 31.03.2022 (обновлено: 13:56 31.03.2022)
Великобритания ввела санкции против журналиста Брилева
Великобритания ввела санкции против ведущего "Вестей в субботу" Сергея Брилева