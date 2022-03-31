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Глава офиса Зеленского остался недоволен действием антироссийских санкций - РИА Новости, 31.03.2022
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Глава офиса Зеленского остался недоволен действием антироссийских санкций
Глава офиса Зеленского остался недоволен действием антироссийских санкций - РИА Новости, 31.03.2022
Глава офиса Зеленского остался недоволен действием антироссийских санкций
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в четверг высказал недовольство тем, как действуют введенные Западом против России экономические ограничения,... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T12:19
2022-03-31T12:19
дмитрий песков
сша
россия
украина
владимир путин
евросоюз
в мире
андрей ермак
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в четверг высказал недовольство тем, как действуют введенные Западом против России экономические ограничения, признав, что у Украины нет времени ждать их эффекта."Есть санкции, которые работают вдолгую – а у нас нет времени. Есть санкции, которые кто-то просчитал и придумал пути их обхода. Есть, к сожалению, санкции, которые вводились, красиво выглядят, но они совсем не работают", - сказал Ермак в эфире телеканала "Украина 24".Также он раскритиковал страны Запада за то, что они не вводили санкции превентивно, до начала спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.На фоне военной операции РФ ряд стран Запада ввел против страны новые санкции. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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дмитрий песков, сша, россия, украина, владимир путин, евросоюз, в мире, андрей ермак
12:19 31.03.2022
 
Глава офиса Зеленского остался недоволен действием антироссийских санкций

Глава офиса Зеленского Ермак остался недоволен действием антироссийских санкций

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Глава Офиса президента Андрей Ермак
Глава Офиса президента Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Глава Офиса президента Андрей Ермак
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в четверг высказал недовольство тем, как действуют введенные Западом против России экономические ограничения, признав, что у Украины нет времени ждать их эффекта.
"Есть санкции, которые работают вдолгую – а у нас нет времени. Есть санкции, которые кто-то просчитал и придумал пути их обхода. Есть, к сожалению, санкции, которые вводились, красиво выглядят, но они совсем не работают", - сказал Ермак в эфире телеканала "Украина 24".
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Также он раскритиковал страны Запада за то, что они не вводили санкции превентивно, до начала спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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На фоне военной операции РФ ряд стран Запада ввел против страны новые санкции. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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Дмитрий ПесковСШАРоссияУкраинаВладимир ПутинЕвросоюзВ миреАндрей Ермак
 
 
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