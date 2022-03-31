https://ria.ru/20220331/sanktsii-1781041966.html

Глава офиса Зеленского остался недоволен действием антироссийских санкций

Глава офиса Зеленского остался недоволен действием антироссийских санкций - РИА Новости, 31.03.2022

Глава офиса Зеленского остался недоволен действием антироссийских санкций

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в четверг высказал недовольство тем, как действуют введенные Западом против России экономические ограничения,... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T12:19

2022-03-31T12:19

2022-03-31T12:19

дмитрий песков

сша

россия

украина

владимир путин

евросоюз

в мире

андрей ермак

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в четверг высказал недовольство тем, как действуют введенные Западом против России экономические ограничения, признав, что у Украины нет времени ждать их эффекта."Есть санкции, которые работают вдолгую – а у нас нет времени. Есть санкции, которые кто-то просчитал и придумал пути их обхода. Есть, к сожалению, санкции, которые вводились, красиво выглядят, но они совсем не работают", - сказал Ермак в эфире телеканала "Украина 24".Также он раскритиковал страны Запада за то, что они не вводили санкции превентивно, до начала спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.На фоне военной операции РФ ряд стран Запада ввел против страны новые санкции. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220330/sanktsii-1780977726.html

https://ria.ru/20220330/sanktsii-1780943017.html

https://ria.ru/20220330/sanktsii-1780901904.html

сша

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

дмитрий песков, сша, россия, украина, владимир путин, евросоюз, в мире, андрей ермак