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Зеленский призвал ввести "мощные" санкции против России - РИА Новости, 31.03.2022
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Зеленский призвал ввести "мощные" санкции против России
Зеленский призвал ввести "мощные" санкции против России - РИА Новости, 31.03.2022
Зеленский призвал ввести "мощные" санкции против России
Владимир Зеленский призвал к усилению санкций против России, выступая в четверг с видеообращением к парламенту Австралии. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T10:31
2022-03-31T10:31
в мире
скотт моррисон
владимир путин
россия
украина
донбасс
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский призвал к усилению санкций против России, выступая в четверг с видеообращением к парламенту Австралии.Его выступление в переводе с украинского на английский язык транслировалось на сайте палаты представителей австралийского парламента.Ни одно российское судно, по его словам, не должно быть допущено в международные порты, любой бизнес с Россией должен быть прекращен.Одетый в футболку цвета хаки, президент Украины сказал, что рассчитывает на дальнейшую помощь Австралии.Перед этим выступлением, Зеленского представил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон Моррисон, нацепивший на воротник пиджака петлю из ленточек цветов украинского флага. Он резко раскритиковал Россию и пообещал, что Австралия поможет, в том числе восстанавливать Украину.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220330/sanktsii-1780977726.html
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украина
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в мире, скотт моррисон, владимир путин, россия, украина, донбасс, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
10:31 31.03.2022
 
Зеленский призвал ввести "мощные" санкции против России

Зеленский призвал к "мощным" санкциям против России, обратившись к парламенту Австралии

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский призвал к усилению санкций против России, выступая в четверг с видеообращением к парламенту Австралии.
Его выступление в переводе с украинского на английский язык транслировалось на сайте палаты представителей австралийского парламента.
"Нам нужны новые санкции против России, мощные санкции до тех пор, пока она не прекратит шантажировать другие страны своими ядерными ракетами", - взывал Зеленский.
Ни одно российское судно, по его словам, не должно быть допущено в международные порты, любой бизнес с Россией должен быть прекращен.
Одетый в футболку цвета хаки, президент Украины сказал, что рассчитывает на дальнейшую помощь Австралии.
Перед этим выступлением, Зеленского представил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон Моррисон, нацепивший на воротник пиджака петлю из ленточек цветов украинского флага. Он резко раскритиковал Россию и пообещал, что Австралия поможет, в том числе восстанавливать Украину.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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