https://ria.ru/20220331/sanktsii-1781013497.html

Зеленский призвал ввести "мощные" санкции против России

Зеленский призвал ввести "мощные" санкции против России - РИА Новости, 31.03.2022

Зеленский призвал ввести "мощные" санкции против России

Владимир Зеленский призвал к усилению санкций против России, выступая в четверг с видеообращением к парламенту Австралии. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T10:31

2022-03-31T10:31

2022-03-31T10:31

в мире

скотт моррисон

владимир путин

россия

украина

донбасс

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский призвал к усилению санкций против России, выступая в четверг с видеообращением к парламенту Австралии.Его выступление в переводе с украинского на английский язык транслировалось на сайте палаты представителей австралийского парламента.Ни одно российское судно, по его словам, не должно быть допущено в международные порты, любой бизнес с Россией должен быть прекращен.Одетый в футболку цвета хаки, президент Украины сказал, что рассчитывает на дальнейшую помощь Австралии.Перед этим выступлением, Зеленского представил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон Моррисон, нацепивший на воротник пиджака петлю из ленточек цветов украинского флага. Он резко раскритиковал Россию и пообещал, что Австралия поможет, в том числе восстанавливать Украину.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220330/sanktsii-1780977726.html

https://ria.ru/20220330/gaz-1780806385.html

россия

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, скотт моррисон, владимир путин, россия, украина, донбасс, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии