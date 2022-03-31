00:10 31.03.2022 (обновлено: 01:54 31.03.2022)
WSJ: Белый дом хочет ввести санкции против "Лаборатории Касперского"
WSJ: Белый дом потребовал подготовить санкции против "Лаборатории Касперского"
Логотип компании "Лаборатория Касперского"
ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена поручила министерству финансов Соединенных Штатов подготовить пакет санкций в отношении "Лаборатории Касперского", однако в ведомстве опасаются возможных последствий подобного решения, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники.
По данным издания, Совет национальной безопасности Белого дома санкции должны быть введены в рамках пакета из-за событий на Украине. Вместе с тем ряд экспертов ведомства уже выразили обеспокоенность.
В частности, они указали программное обеспечение "Лаборатории Касперского" используют "сотни миллионов пользователей по всему миру", что затрудняет само введение ограничений.
"Кроме того, ряд должностных лицу в США и Европе опасаются, что введение санкций против компании повысит вероятность кибератак со стороны Москвы против Запада, в том числе с использованием данного ПО", — пишет WSJ.
В настоящее время, по словам источников издания, введение санкций против "Лаборатории Касперского" решили отсрочить. Параллельно с этим администрация Байдена продолжает изучать варианты "еще более болезненных последствий для российской экономики" в ответ на российскую спецоперацию на Украине.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В ответ на спецоперацию США и их союзники объявили о новых антироссийских санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. На Западе оказалась заблокированной примерно половина золотовалютных резервов России — около 300 миллиардов долларов.