https://ria.ru/20220331/sanktsii-1780982380.html

WSJ: Белый дом хочет ввести санкции против "Лаборатории Касперского"

WSJ: Белый дом хочет ввести санкции против "Лаборатории Касперского" - РИА Новости, 31.03.2022

WSJ: Белый дом хочет ввести санкции против "Лаборатории Касперского"

Администрация президента США Джо Байдена поручила министерству финансов Соединенных Штатов подготовить пакет санкций в отношении "Лаборатории Касперского",... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T00:10

2022-03-31T00:10

2022-03-31T01:54

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сша

украина

лаборатория касперского

в мире

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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена поручила министерству финансов Соединенных Штатов подготовить пакет санкций в отношении "Лаборатории Касперского", однако в ведомстве опасаются возможных последствий подобного решения, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники.По данным издания, Совет национальной безопасности Белого дома санкции должны быть введены в рамках пакета из-за событий на Украине. Вместе с тем ряд экспертов ведомства уже выразили обеспокоенность.В частности, они указали программное обеспечение "Лаборатории Касперского" используют "сотни миллионов пользователей по всему миру", что затрудняет само введение ограничений.В настоящее время, по словам источников издания, введение санкций против "Лаборатории Касперского" решили отсрочить. Параллельно с этим администрация Байдена продолжает изучать варианты "еще более болезненных последствий для российской экономики" в ответ на российскую спецоперацию на Украине.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.В ответ на спецоперацию США и их союзники объявили о новых антироссийских санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. На Западе оказалась заблокированной примерно половина золотовалютных резервов России — около 300 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20220330/sanktsii-1780907984.html

россия

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, сша, украина, лаборатория касперского, в мире