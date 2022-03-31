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WSJ: Белый дом хочет ввести санкции против "Лаборатории Касперского" - РИА Новости, 31.03.2022
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WSJ: Белый дом хочет ввести санкции против "Лаборатории Касперского"
WSJ: Белый дом хочет ввести санкции против "Лаборатории Касперского" - РИА Новости, 31.03.2022
WSJ: Белый дом хочет ввести санкции против "Лаборатории Касперского"
Администрация президента США Джо Байдена поручила министерству финансов Соединенных Штатов подготовить пакет санкций в отношении "Лаборатории Касперского",... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T00:10
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россия
сша
украина
лаборатория касперского
в мире
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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена поручила министерству финансов Соединенных Штатов подготовить пакет санкций в отношении "Лаборатории Касперского", однако в ведомстве опасаются возможных последствий подобного решения, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники.По данным издания, Совет национальной безопасности Белого дома санкции должны быть введены в рамках пакета из-за событий на Украине. Вместе с тем ряд экспертов ведомства уже выразили обеспокоенность.В частности, они указали программное обеспечение "Лаборатории Касперского" используют "сотни миллионов пользователей по всему миру", что затрудняет само введение ограничений.В настоящее время, по словам источников издания, введение санкций против "Лаборатории Касперского" решили отсрочить. Параллельно с этим администрация Байдена продолжает изучать варианты "еще более болезненных последствий для российской экономики" в ответ на российскую спецоперацию на Украине.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.В ответ на спецоперацию США и их союзники объявили о новых антироссийских санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. На Западе оказалась заблокированной примерно половина золотовалютных резервов России — около 300 миллиардов долларов.
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россия, сша, украина, лаборатория касперского, в мире
00:10 31.03.2022 (обновлено: 01:54 31.03.2022)
 
WSJ: Белый дом хочет ввести санкции против "Лаборатории Касперского"

WSJ: Белый дом потребовал подготовить санкции против "Лаборатории Касперского"

© Фото : Лаборатория КасперскогоЛоготип компании "Лаборатория Касперского"
Логотип компании Лаборатория Касперского - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© Фото : Лаборатория Касперского
Логотип компании "Лаборатория Касперского"
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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена поручила министерству финансов Соединенных Штатов подготовить пакет санкций в отношении "Лаборатории Касперского", однако в ведомстве опасаются возможных последствий подобного решения, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники.
По данным издания, Совет национальной безопасности Белого дома санкции должны быть введены в рамках пакета из-за событий на Украине. Вместе с тем ряд экспертов ведомства уже выразили обеспокоенность.
В частности, они указали программное обеспечение "Лаборатории Касперского" используют "сотни миллионов пользователей по всему миру", что затрудняет само введение ограничений.

"Кроме того, ряд должностных лицу в США и Европе опасаются, что введение санкций против компании повысит вероятность кибератак со стороны Москвы против Запада, в том числе с использованием данного ПО", — пишет WSJ.

В настоящее время, по словам источников издания, введение санкций против "Лаборатории Касперского" решили отсрочить. Параллельно с этим администрация Байдена продолжает изучать варианты "еще более болезненных последствий для российской экономики" в ответ на российскую спецоперацию на Украине.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
В ответ на спецоперацию США и их союзники объявили о новых антироссийских санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. На Западе оказалась заблокированной примерно половина золотовалютных резервов России — около 300 миллиардов долларов.
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