https://ria.ru/20220331/samolety-1781169011.html

Часть Boeing и Airbus авиакомпаний остаются в России, заявил Борисов

Часть Boeing и Airbus авиакомпаний остаются в России, заявил Борисов - РИА Новости, 31.03.2022

Часть Boeing и Airbus авиакомпаний остаются в России, заявил Борисов

Абсолютное большинство самолётов Boeing и Airbus отечественных авиакомпаний внесены в реестр РФ и застрахованы российскими компаниями, они остаются в России,... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T20:28

2022-03-31T20:28

2022-03-31T20:28

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

новости - туризм

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Абсолютное большинство самолётов Boeing и Airbus отечественных авиакомпаний внесены в реестр РФ и застрахованы российскими компаниями, они остаются в России, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.Он добавил, что вопрос их эксплуатации прорабатывается Минтрансом, Минпромторгом и транспортным промышленным блоком правительства."Безусловно, решение есть. Я не хочу останавливаться более подробно, но эксплуатация этого парка, он достаточно молодой, менее 15 лет, есть возможность ее осуществлять не в ущерб безопасности авиационных перевозок", - отметил Борисов.

https://ria.ru/20220330/aviakompaniya-1780793017.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), новости - туризм