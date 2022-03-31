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Часть Boeing и Airbus авиакомпаний остаются в России, заявил Борисов - РИА Новости, 31.03.2022
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Часть Boeing и Airbus авиакомпаний остаются в России, заявил Борисов
Часть Boeing и Airbus авиакомпаний остаются в России, заявил Борисов - РИА Новости, 31.03.2022
Часть Boeing и Airbus авиакомпаний остаются в России, заявил Борисов
Абсолютное большинство самолётов Boeing и Airbus отечественных авиакомпаний внесены в реестр РФ и застрахованы российскими компаниями, они остаются в России,... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T20:28
2022-03-31T20:28
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
новости - туризм
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Абсолютное большинство самолётов Boeing и Airbus отечественных авиакомпаний внесены в реестр РФ и застрахованы российскими компаниями, они остаются в России, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.Он добавил, что вопрос их эксплуатации прорабатывается Минтрансом, Минпромторгом и транспортным промышленным блоком правительства."Безусловно, решение есть. Я не хочу останавливаться более подробно, но эксплуатация этого парка, он достаточно молодой, менее 15 лет, есть возможность ее осуществлять не в ущерб безопасности авиационных перевозок", - отметил Борисов.
https://ria.ru/20220330/aviakompaniya-1780793017.html
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), новости - туризм
20:28 31.03.2022
 
Часть Boeing и Airbus авиакомпаний остаются в России, заявил Борисов

Вице-премьер Борисов: большая часть Boeing и Airbus авиакомпаний остаются в России

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Абсолютное большинство самолётов Boeing и Airbus отечественных авиакомпаний внесены в реестр РФ и застрахованы российскими компаниями, они остаются в России, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
"Абсолютное большинство парка Boeing и Airbus остаются в России, они внесены в российский реестр, они перестрахованы российскими страховыми компаниями",- сказал Борисов в эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что вопрос их эксплуатации прорабатывается Минтрансом, Минпромторгом и транспортным промышленным блоком правительства.
"Безусловно, решение есть. Я не хочу останавливаться более подробно, но эксплуатация этого парка, он достаточно молодой, менее 15 лет, есть возможность ее осуществлять не в ущерб безопасности авиационных перевозок", - отметил Борисов.
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