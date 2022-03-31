https://ria.ru/20220331/samolety-1781128204.html
Путин попросил доложить о наращивании выпуска широкой линейки самолетов
Путин попросил доложить о наращивании выпуска широкой линейки самолетов - РИА Новости, 31.03.2022
Путин попросил доложить о наращивании выпуска широкой линейки самолетов
Президент России Владимир Путин попросил доложить ему о решениях по наращиванию выпуска широкой линейки отечественных самолетов. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T17:01
2022-03-31T17:01
2022-03-31T17:58
экономика
денис мантуров
виталий савельев
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
владимир путин
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил доложить ему о решениях по наращиванию выпуска широкой линейки отечественных самолетов."Прошу сегодня подробно остановиться на решениях, которые позволят нашей промышленности нарастить выпуск широкой линейки отечественных самолетов", - сказал Путин на совещании по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения.Как ожидается, с докладами у президента выступят глава Минпромторга Денис Мантуров и министр транспорта Виталий Савельев.
https://ria.ru/20220322/aviastroenie-1779465113.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, денис мантуров, виталий савельев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин, новости - туризм
17:01 31.03.2022 (обновлено: 17:58 31.03.2022)
Путин попросил доложить о наращивании выпуска широкой линейки самолетов
Президент Путин попросил доложить о наращивании выпуска широкой линейки самолетов