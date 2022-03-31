https://ria.ru/20220331/samolety-1781128204.html

Путин попросил доложить о наращивании выпуска широкой линейки самолетов

Путин попросил доложить о наращивании выпуска широкой линейки самолетов - РИА Новости, 31.03.2022

Путин попросил доложить о наращивании выпуска широкой линейки самолетов

Президент России Владимир Путин попросил доложить ему о решениях по наращиванию выпуска широкой линейки отечественных самолетов. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T17:01

2022-03-31T17:01

2022-03-31T17:58

экономика

денис мантуров

виталий савельев

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

владимир путин

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил доложить ему о решениях по наращиванию выпуска широкой линейки отечественных самолетов."Прошу сегодня подробно остановиться на решениях, которые позволят нашей промышленности нарастить выпуск широкой линейки отечественных самолетов", - сказал Путин на совещании по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения.Как ожидается, с докладами у президента выступят глава Минпромторга Денис Мантуров и министр транспорта Виталий Савельев.

https://ria.ru/20220322/aviastroenie-1779465113.html

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2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, денис мантуров, виталий савельев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин, новости - туризм