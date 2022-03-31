https://ria.ru/20220331/samolety-1781117559.html

Путин потребовал увеличить долю отечественных самолетов в авиапарке

Путин потребовал увеличить долю отечественных самолетов в авиапарке - РИА Новости, 31.03.2022

Путин потребовал увеличить долю отечественных самолетов в авиапарке

Доля отечественных самолетов в авиапарке российских перевозчиков на горизонте текущего десятилетия должна кардинально вырасти, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T16:28

2022-03-31T16:28

2022-03-31T16:32

владимир путин

экономика

авиация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598352413_0:182:2270:1459_1920x0_80_0_0_0101f861622ee463fa4eda2e26aa8747.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Доля отечественных самолетов в авиапарке российских перевозчиков на горизонте текущего десятилетия должна кардинально вырасти, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию авиационных перевозок и авиастроения."В горизонте текущего десятилетия доля отечественных самолетов в парке российских авиакомпаний должна кардинально вырасти", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220329/ms-21-1780629879.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, экономика, авиация