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Путин потребовал увеличить долю отечественных самолетов в авиапарке - РИА Новости, 31.03.2022
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Путин потребовал увеличить долю отечественных самолетов в авиапарке
Путин потребовал увеличить долю отечественных самолетов в авиапарке - РИА Новости, 31.03.2022
Путин потребовал увеличить долю отечественных самолетов в авиапарке
Доля отечественных самолетов в авиапарке российских перевозчиков на горизонте текущего десятилетия должна кардинально вырасти, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T16:28
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владимир путин
экономика
авиация
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Доля отечественных самолетов в авиапарке российских перевозчиков на горизонте текущего десятилетия должна кардинально вырасти, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию авиационных перевозок и авиастроения."В горизонте текущего десятилетия доля отечественных самолетов в парке российских авиакомпаний должна кардинально вырасти", - сказал Путин.
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владимир путин, экономика, авиация
16:28 31.03.2022 (обновлено: 16:32 31.03.2022)
 
Путин потребовал увеличить долю отечественных самолетов в авиапарке

Президент Путин потребовал увеличить долю отечественных самолетов в авиапарке

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛайнер Sukhoi Superjet 100 "Магнитогорск" авиакомпании "Россия"
Лайнер Sukhoi Superjet 100 Магнитогорск авиакомпании Россия - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Лайнер Sukhoi Superjet 100 "Магнитогорск" авиакомпании "Россия"
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Доля отечественных самолетов в авиапарке российских перевозчиков на горизонте текущего десятилетия должна кардинально вырасти, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию авиационных перевозок и авиастроения.
"В горизонте текущего десятилетия доля отечественных самолетов в парке российских авиакомпаний должна кардинально вырасти", - сказал Путин.
Среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 11:48
Кессон крыла МС-21 из российских композитов прошел испытания на прочность
 
Владимир ПутинЭкономикаАвиация
 
 
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