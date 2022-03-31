https://ria.ru/20220331/samolety-1781117559.html
Путин потребовал увеличить долю отечественных самолетов в авиапарке
Путин потребовал увеличить долю отечественных самолетов в авиапарке - РИА Новости, 31.03.2022
Путин потребовал увеличить долю отечественных самолетов в авиапарке
Доля отечественных самолетов в авиапарке российских перевозчиков на горизонте текущего десятилетия должна кардинально вырасти, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T16:28
2022-03-31T16:28
2022-03-31T16:32
владимир путин
экономика
авиация
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Доля отечественных самолетов в авиапарке российских перевозчиков на горизонте текущего десятилетия должна кардинально вырасти, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию авиационных перевозок и авиастроения."В горизонте текущего десятилетия доля отечественных самолетов в парке российских авиакомпаний должна кардинально вырасти", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220329/ms-21-1780629879.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, авиация
16:28 31.03.2022 (обновлено: 16:32 31.03.2022)
Путин потребовал увеличить долю отечественных самолетов в авиапарке
Президент Путин потребовал увеличить долю отечественных самолетов в авиапарке