https://ria.ru/20220331/sakhar-1781092999.html

На тульскую пенсионерку напали в подъезде из-за пяти килограммов сахара

На тульскую пенсионерку напали в подъезде из-за пяти килограммов сахара - РИА Новости, 31.03.2022

На тульскую пенсионерку напали в подъезде из-за пяти килограммов сахара

Полиция в Тульской области задержала подозреваемую в нападении в подъезде на 73-летнюю женщину из-за 5 килограммов сахара, которые та несла домой, сахар вернули РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T15:15

2022-03-31T15:15

2022-03-31T15:15

происшествия

россия

тульская область

умвд россии по тульской области

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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Полиция в Тульской области задержала подозреваемую в нападении в подъезде на 73-летнюю женщину из-за 5 килограммов сахара, которые та несла домой, сахар вернули владелице, сообщило УМВД по региону.Полицейским удалось установить личность и местонахождение предполагаемой злоумышленницы. Ею оказалась нигде не работающая и ранее неоднократно судимая 44-летняя местная жительница, проживающая на одной улице с потерпевшей. Женщина призналась в содеянном, возбуждено уголовное дело о грабеже.Представитель УМВД уточнил журналистам, что в пакете у бабушки было 5 килограммов сахара, которые ей вернули после поимки подозреваемой.

https://ria.ru/20220329/fas-1780619337.html

россия

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Кирилл Волков

происшествия, россия, тульская область, умвд россии по тульской области