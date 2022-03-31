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На тульскую пенсионерку напали в подъезде из-за пяти килограммов сахара
На тульскую пенсионерку напали в подъезде из-за пяти килограммов сахара - РИА Новости, 31.03.2022
На тульскую пенсионерку напали в подъезде из-за пяти килограммов сахара
Полиция в Тульской области задержала подозреваемую в нападении в подъезде на 73-летнюю женщину из-за 5 килограммов сахара, которые та несла домой, сахар вернули РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T15:15
2022-03-31T15:15
2022-03-31T15:15
происшествия
россия
тульская область
умвд россии по тульской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Полиция в Тульской области задержала подозреваемую в нападении в подъезде на 73-летнюю женщину из-за 5 килограммов сахара, которые та несла домой, сахар вернули владелице, сообщило УМВД по региону.Полицейским удалось установить личность и местонахождение предполагаемой злоумышленницы. Ею оказалась нигде не работающая и ранее неоднократно судимая 44-летняя местная жительница, проживающая на одной улице с потерпевшей. Женщина призналась в содеянном, возбуждено уголовное дело о грабеже.Представитель УМВД уточнил журналистам, что в пакете у бабушки было 5 килограммов сахара, которые ей вернули после поимки подозреваемой.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, тульская область, умвд россии по тульской области
На тульскую пенсионерку напали в подъезде из-за пяти килограммов сахара
В Тульской области задержали женщину, отобравшую у пенсионерки пять килограммов сахара