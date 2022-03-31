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На тульскую пенсионерку напали в подъезде из-за пяти килограммов сахара - РИА Новости, 31.03.2022
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На тульскую пенсионерку напали в подъезде из-за пяти килограммов сахара
На тульскую пенсионерку напали в подъезде из-за пяти килограммов сахара - РИА Новости, 31.03.2022
На тульскую пенсионерку напали в подъезде из-за пяти килограммов сахара
Полиция в Тульской области задержала подозреваемую в нападении в подъезде на 73-летнюю женщину из-за 5 килограммов сахара, которые та несла домой, сахар вернули РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T15:15
2022-03-31T15:15
происшествия
россия
тульская область
умвд россии по тульской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Полиция в Тульской области задержала подозреваемую в нападении в подъезде на 73-летнюю женщину из-за 5 килограммов сахара, которые та несла домой, сахар вернули владелице, сообщило УМВД по региону.Полицейским удалось установить личность и местонахождение предполагаемой злоумышленницы. Ею оказалась нигде не работающая и ранее неоднократно судимая 44-летняя местная жительница, проживающая на одной улице с потерпевшей. Женщина призналась в содеянном, возбуждено уголовное дело о грабеже.Представитель УМВД уточнил журналистам, что в пакете у бабушки было 5 килограммов сахара, которые ей вернули после поимки подозреваемой.
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происшествия, россия, тульская область, умвд россии по тульской области
15:15 31.03.2022
 
На тульскую пенсионерку напали в подъезде из-за пяти килограммов сахара

В Тульской области задержали женщину, отобравшую у пенсионерки пять килограммов сахара

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция
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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Полиция в Тульской области задержала подозреваемую в нападении в подъезде на 73-летнюю женщину из-за 5 килограммов сахара, которые та несла домой, сахар вернули владелице, сообщило УМВД по региону.
"В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Алексинский" с заявлением обратилась 73-летняя женщина. Она пояснила, что в подъезде дома по месту жительства неизвестная женщина отобрала у нее пакет с сахаром", - говорится в сообщении.
Полицейским удалось установить личность и местонахождение предполагаемой злоумышленницы. Ею оказалась нигде не работающая и ранее неоднократно судимая 44-летняя местная жительница, проживающая на одной улице с потерпевшей. Женщина призналась в содеянном, возбуждено уголовное дело о грабеже.
Представитель УМВД уточнил журналистам, что в пакете у бабушки было 5 килограммов сахара, которые ей вернули после поимки подозреваемой.
Здание ФАС России - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
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ФАС возбудила дело против крупнейшего производителя сахара
 
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