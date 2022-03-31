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Эксперт заявил о риске выхода японских компаний из проектов на Сахалине - РИА Новости, 31.03.2022
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Эксперт заявил о риске выхода японских компаний из проектов на Сахалине
Эксперт заявил о риске выхода японских компаний из проектов на Сахалине - РИА Новости, 31.03.2022
Эксперт заявил о риске выхода японских компаний из проектов на Сахалине
Японские компании заинтересованы в продолжении проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2", так как они очень выгодны для них, но полностью отрицать вероятность их... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T15:12
2022-03-31T15:12
экономика
япония
россия
фумио кисида
сахалин-2
ямал спг
газпром
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ТОКИО, 31 мар – РИА Новости. Японские компании заинтересованы в продолжении проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2", так как они очень выгодны для них, но полностью отрицать вероятность их выхода нельзя из-за репутационных рисков, заявил РИА Новости исследователь Института экономических исследований Северной Азии (ERINA) в Японии Тосихиро Сугиура, специалист в нефтегазовой отрасли, участвовавший в строительстве газопровода из Западной Сибири в Европу во времена СССР, а затем работавший на проекте "Сахалин-1"."Доля природного газа, который поставляется из России в Японию, составляет 8,5% от общего объема импорта этого вида энергоресурсов. Это сжиженный природный газ. Он поставляется по морю. Почти весь этот газ идет из проекта "Сахалин-2". Там есть и доля "Ямал СПГ" тоже, однако значительная часть идет из "Сахалина-2", почти весь газ оттуда. ... Японские компании на сегодняшний день не заявляли о выходе из проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2". Для Mitsui, Mitsubishi, Itochu "Сахалин-1" и "Сахалин - 2" - это очень хорошие проекты. Поэтому они хотели бы всегда в них оставаться. Но то, что сейчас происходит, связано не с бизнес-рисками, а с репутационными рисками", - сказал Сугиура."Это то отрицательное влияние, которое проблема Украины оказывает на частный бизнес. Это та причина, по которой ушли Shell, ExonMobile. Бизнес-рисков нет, все очень хорошо зарабатывают. Этот бизнес взаимовыгодный и для партнеров, и для России. Бизнес уходить не хочет, но вероятность ухода из-за репутационных рисков есть", - пояснил эксперт.При этом он считает, что все-таки уход японских компаний маловероятен."Вероятность того, что этот проект не будет прекращен, больше. Я думаю, и премьер Кисида, и сами компании хотели бы продолжать эти проекты. К тому же, если японские компании выйдут из этих проектов, их место займут китайские. Мы занимаемся этими проектами 30 лет и, наконец, стали получать прибыль. Но как только японские компании уйдут, сразу придут китайские компании", - сказал Сугиура.Ранее премьер-министр Фумио Кисида неоднократно подчеркивал, что "Сахалин-1" и "Сахалин-2" гарантируют Японии стабильную поставку газа по низким ценам в долгосрочной перспективе. Он назвал их крайне важными с точки зрения обеспечения энергобезопасности. Кисида пояснял, что одно дело покупать энергоресурсы на рынке, и совсем другое – обладать собственными правами в сделках. При этом японский премьер-министр всегда оговаривался, что Япония будет работать над снижением зависимости от российских энергоресурсов.Проект "Сахалин-2" дает почти 8,5% от объема потребностей Японии в СПГ. Около 60% от производимого на "Сахалине-2" СПГ предназначено для поставок в Японию.Проект "Сахалин-1" реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором проекта с долей 30% выступает Exxon Neftegas Ltd ("Эксон Нефтегаз Лимитед", дочерняя компания ExxonMobil), у "Роснефти" - 20%, у японской Sodeco (где один из акционеров Itochu) - 30% и у индийской ONGC - 20%. Американская ExxonMobil, управляющий проектом "Сахалин-1" от имени международного консорциума японских, индийских и российских компаний, объявила в начале марта, что начала разработку шагов для выхода из проекта "Сахалин-1".В рамках проекта "Сахалин-2" осваиваются два месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское и Лунское. Его инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод СПГ проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Оператор - Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui &amp; Co. Ltd - 12,5%, Mitsubishi Corporation - 10%. При этом Shell 28 февраля объявила о решении выйти из проекта.
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экономика, япония, россия, фумио кисида, сахалин-2, ямал спг, газпром, shell, украина
15:12 31.03.2022
 
Эксперт заявил о риске выхода японских компаний из проектов на Сахалине

Эксперт: есть вероятность выхода японских компаний из проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2"

CC0 / 特急東海 / Врата Тории
Врата Тории - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
CC0 / 特急東海 /
Врата Тории
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ТОКИО, 31 мар – РИА Новости. Японские компании заинтересованы в продолжении проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2", так как они очень выгодны для них, но полностью отрицать вероятность их выхода нельзя из-за репутационных рисков, заявил РИА Новости исследователь Института экономических исследований Северной Азии (ERINA) в Японии Тосихиро Сугиура, специалист в нефтегазовой отрасли, участвовавший в строительстве газопровода из Западной Сибири в Европу во времена СССР, а затем работавший на проекте "Сахалин-1".
"Доля природного газа, который поставляется из России в Японию, составляет 8,5% от общего объема импорта этого вида энергоресурсов. Это сжиженный природный газ. Он поставляется по морю. Почти весь этот газ идет из проекта "Сахалин-2". Там есть и доля "Ямал СПГ" тоже, однако значительная часть идет из "Сахалина-2", почти весь газ оттуда. ... Японские компании на сегодняшний день не заявляли о выходе из проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2". Для Mitsui, Mitsubishi, Itochu "Сахалин-1" и "Сахалин - 2" - это очень хорошие проекты. Поэтому они хотели бы всегда в них оставаться. Но то, что сейчас происходит, связано не с бизнес-рисками, а с репутационными рисками", - сказал Сугиура.
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"Это то отрицательное влияние, которое проблема Украины оказывает на частный бизнес. Это та причина, по которой ушли Shell, ExonMobile. Бизнес-рисков нет, все очень хорошо зарабатывают. Этот бизнес взаимовыгодный и для партнеров, и для России. Бизнес уходить не хочет, но вероятность ухода из-за репутационных рисков есть", - пояснил эксперт.
При этом он считает, что все-таки уход японских компаний маловероятен.
"Вероятность того, что этот проект не будет прекращен, больше. Я думаю, и премьер Кисида, и сами компании хотели бы продолжать эти проекты. К тому же, если японские компании выйдут из этих проектов, их место займут китайские. Мы занимаемся этими проектами 30 лет и, наконец, стали получать прибыль. Но как только японские компании уйдут, сразу придут китайские компании", - сказал Сугиура.
Ранее премьер-министр Фумио Кисида неоднократно подчеркивал, что "Сахалин-1" и "Сахалин-2" гарантируют Японии стабильную поставку газа по низким ценам в долгосрочной перспективе. Он назвал их крайне важными с точки зрения обеспечения энергобезопасности. Кисида пояснял, что одно дело покупать энергоресурсы на рынке, и совсем другое – обладать собственными правами в сделках. При этом японский премьер-министр всегда оговаривался, что Япония будет работать над снижением зависимости от российских энергоресурсов.
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Проект "Сахалин-2" дает почти 8,5% от объема потребностей Японии в СПГ. Около 60% от производимого на "Сахалине-2" СПГ предназначено для поставок в Японию.
Проект "Сахалин-1" реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором проекта с долей 30% выступает Exxon Neftegas Ltd ("Эксон Нефтегаз Лимитед", дочерняя компания ExxonMobil), у "Роснефти" - 20%, у японской Sodeco (где один из акционеров Itochu) - 30% и у индийской ONGC - 20%. Американская ExxonMobil, управляющий проектом "Сахалин-1" от имени международного консорциума японских, индийских и российских компаний, объявила в начале марта, что начала разработку шагов для выхода из проекта "Сахалин-1".
В рамках проекта "Сахалин-2" осваиваются два месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское и Лунское. Его инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод СПГ проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Оператор - Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd - 12,5%, Mitsubishi Corporation - 10%. При этом Shell 28 февраля объявила о решении выйти из проекта.
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