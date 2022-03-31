https://ria.ru/20220331/rumyniya-1781184260.html

В Румынии захотели исключить депутата из партии за встречу с послом России

В Румынии захотели исключить депутата из партии за встречу с послом России - РИА Новости, 31.03.2022

В Румынии захотели исключить депутата из партии за встречу с послом России

Председатель Социал-демократической партии Румынии (СДП) Марчел Чолаку заявил, что предложит исключить из политформирования депутата Думитру Коарнэ за встречу с РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T23:40

2022-03-31T23:40

2022-03-31T23:40

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КИШИНЕВ, 31 мар — РИА Новости. Председатель Социал-демократической партии Румынии (СДП) Марчел Чолаку заявил, что предложит исключить из политформирования депутата Думитру Коарнэ за встречу с послом России в Бухаресте Валерием Кузьминым.Портал Mainnews сообщил, что в среду четыре румынских парламентария, в числе которых был и Коарнэ, встретились с послом Кузьминым. Коарнэ заявил журналистам, что встретился с дипломатом ради заявления о том, что Румыния должна оставаться нейтральной в конфликте России и Украины, а также предложить проводить мирные переговоры сторон в Бухаресте."Я предложу исключить депутата Думитру Коарнэ из СДП на первом же заседании руководства партии. Действия Коарнэ полностью противоречат взглядам СДП на демократию, свободы и фундаментальные права", - написал Чолаку в Facebook*(запрещенная в России экстремистская организация).Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220325/sanktsii-1780011735.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, россия, румыния