https://ria.ru/20220331/rubl-1781185739.html

Белый дом назвал укрепление рубля "искусственным"

Белый дом назвал укрепление рубля "искусственным" - РИА Новости, 01.04.2022

Белый дом назвал укрепление рубля "искусственным"

Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд считает, что российские власти ведут "искусственное накачивание рубля". РИА Новости, 01.04.2022

2022-03-31T23:59

2022-03-31T23:59

2022-04-01T10:48

экономика

россия

сша

рубль

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ВАШИНГТОН, 31 мар — РИА Новости. Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд считает, что российские власти ведут "искусственное накачивание рубля".Четверг стал девятым днем роста рубля к доллару и евро, и в итоге за март они подешевели более чем на 12% — до 83,2 рубля и 92,5 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. При этом 10 марта доллар и евро обновили исторические максимумы: поднимались на Московской бирже до 121,53 рубля и 132,42 рубля соответственно."Мы видим искусственное накачивание рубля Центробанком и правительством Российской Федерации", — сказала Бедингфилд на брифинге.По ее словам, в администрации США убеждены, что санкции против России работают. Она заявила, что в России "драматическая инфляция", а инвесторы отказываются от вложений в экономику. По ее словам, курс рубля больше не является адекватным индикатором положения дел в экономике Российской Федерации.

https://ria.ru/20220331/aktsii-1781160353.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, россия, сша, рубль