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Белый дом назвал укрепление рубля "искусственным" - РИА Новости, 01.04.2022
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Белый дом назвал укрепление рубля "искусственным"
Белый дом назвал укрепление рубля "искусственным" - РИА Новости, 01.04.2022
Белый дом назвал укрепление рубля "искусственным"
Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд считает, что российские власти ведут "искусственное накачивание рубля". РИА Новости, 01.04.2022
2022-03-31T23:59
2022-04-01T10:48
экономика
россия
сша
рубль
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ВАШИНГТОН, 31 мар — РИА Новости. Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд считает, что российские власти ведут "искусственное накачивание рубля".Четверг стал девятым днем роста рубля к доллару и евро, и в итоге за март они подешевели более чем на 12% — до 83,2 рубля и 92,5 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. При этом 10 марта доллар и евро обновили исторические максимумы: поднимались на Московской бирже до 121,53 рубля и 132,42 рубля соответственно."Мы видим искусственное накачивание рубля Центробанком и правительством Российской Федерации", — сказала Бедингфилд на брифинге.По ее словам, в администрации США убеждены, что санкции против России работают. Она заявила, что в России "драматическая инфляция", а инвесторы отказываются от вложений в экономику. По ее словам, курс рубля больше не является адекватным индикатором положения дел в экономике Российской Федерации.
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экономика, россия, сша, рубль
23:59 31.03.2022 (обновлено: 10:48 01.04.2022)
 
Белый дом назвал укрепление рубля "искусственным"

Белый дом заявил, что Россия занимается "искусственным накачиванием рубля"

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРублевые монеты и купюры
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Рублевые монеты и купюры
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ВАШИНГТОН, 31 мар — РИА Новости. Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд считает, что российские власти ведут "искусственное накачивание рубля".
Четверг стал девятым днем роста рубля к доллару и евро, и в итоге за март они подешевели более чем на 12% — до 83,2 рубля и 92,5 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. При этом 10 марта доллар и евро обновили исторические максимумы: поднимались на Московской бирже до 121,53 рубля и 132,42 рубля соответственно.
"Мы видим искусственное накачивание рубля Центробанком и правительством Российской Федерации", — сказала Бедингфилд на брифинге.
По ее словам, в администрации США убеждены, что санкции против России работают. Она заявила, что в России "драматическая инфляция", а инвесторы отказываются от вложений в экономику. По ее словам, курс рубля больше не является адекватным индикатором положения дел в экономике Российской Федерации.
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
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