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Американского инвестора поразило укрепление рубля
Американского инвестора поразило укрепление рубля - РИА Новости, 31.03.2022
Американского инвестора поразило укрепление рубля
Американский инвестор Адам Таунсэнд удивился укреплению российского рубля на фоне введения западных санкций. Об этом он написал на своей странице в Twitter. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T04:05
2022-03-31T04:05
2022-03-31T08:48
россия
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центральный банк рф (цб рф)
евросоюз
в мире
рубль
санкции
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Американский инвестор Адам Таунсэнд удивился укреплению российского рубля на фоне введения западных санкций. Об этом он написал на своей странице в Twitter.Таунсэнд также отметил, что уровень инфляции в России ниже, чем в странах Евросоюза и Организации экономического сотрудничества и развития.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, в ответ на что США и их союзники объявили о новых антироссийских санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. На Западе оказалась заблокированной примерно половина золотовалютных резервов России — около 300 миллиардов долларов. Однако санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.В сложившихся условиях президент Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и правительству в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
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россия, сша, центральный банк рф (цб рф), евросоюз, в мире, рубль, санкции
04:05 31.03.2022 (обновлено: 08:48 31.03.2022)
Американского инвестора поразило укрепление рубля
Инвестор из США Адам Таунсэнд заявил, что рубль отыграл все потери после введения санкций