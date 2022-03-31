https://ria.ru/20220331/rubl-1780988232.html

Американского инвестора поразило укрепление рубля

Американского инвестора поразило укрепление рубля - РИА Новости, 31.03.2022

Американского инвестора поразило укрепление рубля

Американский инвестор Адам Таунсэнд удивился укреплению российского рубля на фоне введения западных санкций. Об этом он написал на своей странице в Twitter. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T04:05

2022-03-31T04:05

2022-03-31T08:48

россия

сша

центральный банк рф (цб рф)

евросоюз

в мире

рубль

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152890/53/1528905350_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_4f8a38359ed3187aeaf0123883485b5f.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Американский инвестор Адам Таунсэнд удивился укреплению российского рубля на фоне введения западных санкций. Об этом он написал на своей странице в Twitter.Таунсэнд также отметил, что уровень инфляции в России ниже, чем в странах Евросоюза и Организации экономического сотрудничества и развития.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, в ответ на что США и их союзники объявили о новых антироссийских санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. На Западе оказалась заблокированной примерно половина золотовалютных резервов России — около 300 миллиардов долларов. Однако санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.В сложившихся условиях президент Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и правительству в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.

https://ria.ru/20220329/krakh-1780587575.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, центральный банк рф (цб рф), евросоюз, в мире, рубль, санкции