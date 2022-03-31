https://ria.ru/20220331/rosturizm-1781023813.html

Глава Ростуризма рассказала, как вырастет турпоток по России этим летом

Глава Ростуризма рассказала, как вырастет турпоток по России этим летом - РИА Новости, 31.03.2022

Глава Ростуризма рассказала, как вырастет турпоток по России этим летом

Туристический поток по России в мае-сентябре вырастет в годовом выражении на 4-30 процентов в зависимости от региона, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T11:36

2022-03-31T11:36

2022-03-31T11:36

туризм

туризм

новости - туризм

краснодарский край

россия

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

туристы

зарина догузова

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Туристический поток по России в мае-сентябре вырастет в годовом выражении на 4-30 процентов в зависимости от региона, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на встрече правительства с представителями туриндустрии.Она подчеркнула, что самый большой рост придется на юг России — на Черноморское побережье. "Он составит порядка 30 процентов к уровню прошлого года, а суммарно, по нашим прогнозам, может достигнуть восьми миллионов человек в пятимесячный сезон", — указала глава ведомства.Руководитель Ростуризма рассказала, что в текущем году планируется удержать и даже увеличить занятость в сфере путешествий. "Исходим из того, что в этом году в отрасли будет работать, включая сезонный персонал, не менее 2,7 миллиона человек, что выше, чем даже в доковидном 2019-м", — сказала Догузова.Опросы общественного мнения показывают, по данным Ростуризма, что абсолютный лидер среди направлений – отдых на теплом море, его выбирают около 60 процентов путешественников. На втором месте — культурно-познавательные поездки — 20 процентов. На третьем – направления для активного отдыха на природе."Исходя из этих предпочтений, мы понимаем, что ключевая нагрузка придется на юг – Крым и Краснодарский край. Помимо этого, будут пользоваться популярностью, как и в прошлом году, Балтийское побережье, Каспий как альтернатива югу", — заключила Догузова.

https://ria.ru/20220330/detskiy_keshbek-1780844786.html

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Лана Баева

туризм, новости - туризм, краснодарский край, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), туристы, зарина догузова