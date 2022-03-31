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"Ростех" разработал программное обеспечение передачи данных для SSJ100 - РИА Новости, 31.03.2022
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"Ростех" разработал программное обеспечение передачи данных для SSJ100
"Ростех" разработал программное обеспечение передачи данных для SSJ100 - РИА Новости, 31.03.2022
"Ростех" разработал программное обеспечение передачи данных для SSJ100
НПП "Полет" холдинга "Росэлектроника" (входит в "Ростех") разработал программное обеспечение передачи данных в сетях гражданской авиации для импортозамещенной... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T11:33
2022-03-31T11:33
российская электроника
технологии
денис мантуров
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
sukhoi superjet
ростех
sukhoi superjet 100 (ssj100)
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. НПП "Полет" холдинга "Росэлектроника" (входит в "Ростех") разработал программное обеспечение передачи данных в сетях гражданской авиации для импортозамещенной версии SSJ100 (SSJ-New), говорится в сообщении госкорпорации."На НПП "Полет" разработано для SSJ-New программное обеспечение передачи данных в сетях гражданской авиации", - сообщили в пресс-службе.Кроме того, для импортозамещенного SSJ100 поставлено связное оборудование. Так, НПП "Полет" передало заказчику комплекты антенн ближней связи АМЗ-МВ для установки на двух опытных самолетах SSJ, а также комплект аппаратуры внутренней связи и оповещения для оснащения интеграционного стенда ФАУ "ГосНИИАС"."Дополнительно в 2022 году НПП "Полет" поставит 6 радиостанций ближней связи МВ-21 для оснащения двух опытных самолетов", - уточнили в госкорпорации.На прошлой неделе глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявлял, что SSJ-New планируют сертифицировать в 2023 году, поставки авиакомпаниям могут начаться с 2024 года.Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, в коммерческую эксплуатацию запущен в 2011 году.
https://ria.ru/20220330/aviakompaniya-1780793017.html
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российская электроника, технологии, денис мантуров, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), sukhoi superjet, ростех, sukhoi superjet 100 (ssj100)
11:33 31.03.2022
 
"Ростех" разработал программное обеспечение передачи данных для SSJ100

"Ростех" разработал программное обеспечение передачи данных для импортозамещенного SSJ100

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛайнер Sukhoi Superjet 100 "Магнитогорск" авиакомпании "Россия"
Лайнер Sukhoi Superjet 100 Магнитогорск авиакомпании Россия - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Лайнер Sukhoi Superjet 100 "Магнитогорск" авиакомпании "Россия"
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. НПП "Полет" холдинга "Росэлектроника" (входит в "Ростех") разработал программное обеспечение передачи данных в сетях гражданской авиации для импортозамещенной версии SSJ100 (SSJ-New), говорится в сообщении госкорпорации.
"На НПП "Полет" разработано для SSJ-New программное обеспечение передачи данных в сетях гражданской авиации", - сообщили в пресс-службе.
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Кроме того, для импортозамещенного SSJ100 поставлено связное оборудование. Так, НПП "Полет" передало заказчику комплекты антенн ближней связи АМЗ-МВ для установки на двух опытных самолетах SSJ, а также комплект аппаратуры внутренней связи и оповещения для оснащения интеграционного стенда ФАУ "ГосНИИАС".
"Дополнительно в 2022 году НПП "Полет" поставит 6 радиостанций ближней связи МВ-21 для оснащения двух опытных самолетов", - уточнили в госкорпорации.
На прошлой неделе глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявлял, что SSJ-New планируют сертифицировать в 2023 году, поставки авиакомпаниям могут начаться с 2024 года.
Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, в коммерческую эксплуатацию запущен в 2011 году.
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Российская электроникаТехнологииДенис МантуровРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Sukhoi SuperjetРостехSukhoi Superjet 100 (SSJ100)
 
 
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