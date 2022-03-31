"Ростех" разработал программное обеспечение передачи данных для SSJ100
"Ростех" разработал программное обеспечение передачи данных для импортозамещенного SSJ100
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛайнер Sukhoi Superjet 100 "Магнитогорск" авиакомпании "Россия"
Лайнер Sukhoi Superjet 100 "Магнитогорск" авиакомпании "Россия"
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. НПП "Полет" холдинга "Росэлектроника" (входит в "Ростех") разработал программное обеспечение передачи данных в сетях гражданской авиации для импортозамещенной версии SSJ100 (SSJ-New), говорится в сообщении госкорпорации.
"На НПП "Полет" разработано для SSJ-New программное обеспечение передачи данных в сетях гражданской авиации", - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, для импортозамещенного SSJ100 поставлено связное оборудование. Так, НПП "Полет" передало заказчику комплекты антенн ближней связи АМЗ-МВ для установки на двух опытных самолетах SSJ, а также комплект аппаратуры внутренней связи и оповещения для оснащения интеграционного стенда ФАУ "ГосНИИАС".
"Дополнительно в 2022 году НПП "Полет" поставит 6 радиостанций ближней связи МВ-21 для оснащения двух опытных самолетов", - уточнили в госкорпорации.
На прошлой неделе глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявлял, что SSJ-New планируют сертифицировать в 2023 году, поставки авиакомпаниям могут начаться с 2024 года.
Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, в коммерческую эксплуатацию запущен в 2011 году.