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Путин заявил, что Россия не намерена ни от кого закрываться - РИА Новости, 31.03.2022
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Путин заявил, что Россия не намерена ни от кого закрываться
Путин заявил, что Россия не намерена ни от кого закрываться - РИА Новости, 31.03.2022
Путин заявил, что Россия не намерена ни от кого закрываться
Россия не собирается отказываться от сотрудничества с зарубежными компаниями, но прежнего взаимодействия в ближайшее время не будет - необходимо реагировать на... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T17:05
2022-03-31T18:19
в мире
владимир путин
россия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россия не собирается отказываться от сотрудничества с зарубежными компаниями, но прежнего взаимодействия в ближайшее время не будет - необходимо реагировать на их недружественные действия, заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания по авиационной промышленности."Российские компании в полном объеме выполняли действующие договоры и были готовы выполнять их и дальше. Однако западные страны сделали свой шаг, и мы на него конечно должны ответить. Прежнего взаимодействия с бывшими партнерами, конечно, в ближайшее время не будет. Мы не собираемся ни от кого закрываться и мы не будем закрытой страной, но мы должны исходить из тех реалий, которые складываются", - отметил президент.Путин также отметил, что российские авиаперевозчики и авиастроители в числе первых ощутили последствия "неадекватных решений западных стран". "По сути они обманули российских партнеров, прекратив поставку, лизинг, обслуживание и страхование воздушных судов. Кроме того, для наших самолетов было закрыто и воздушное пространство европейских стран. Оставлю сейчас в стороне последствия такого решения для самих зарубежных организаций, включая утраченную репутацию и прямые убытки", - добавил он.
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в мире, владимир путин, россия
17:05 31.03.2022 (обновлено: 18:19 31.03.2022)
 
Путин заявил, что Россия не намерена ни от кого закрываться

Президент Путин обвинил западные страны в обмане из-за прекращения лизинга самолетов

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по развитию авиаперевозок и авиастроения
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по развитию авиаперевозок и авиастроения - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по развитию авиаперевозок и авиастроения
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россия не собирается отказываться от сотрудничества с зарубежными компаниями, но прежнего взаимодействия в ближайшее время не будет - необходимо реагировать на их недружественные действия, заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания по авиационной промышленности.
"Российские компании в полном объеме выполняли действующие договоры и были готовы выполнять их и дальше. Однако западные страны сделали свой шаг, и мы на него конечно должны ответить. Прежнего взаимодействия с бывшими партнерами, конечно, в ближайшее время не будет. Мы не собираемся ни от кого закрываться и мы не будем закрытой страной, но мы должны исходить из тех реалий, которые складываются", - отметил президент.
Путин также отметил, что российские авиаперевозчики и авиастроители в числе первых ощутили последствия "неадекватных решений западных стран". "По сути они обманули российских партнеров, прекратив поставку, лизинг, обслуживание и страхование воздушных судов. Кроме того, для наших самолетов было закрыто и воздушное пространство европейских стран. Оставлю сейчас в стороне последствия такого решения для самих зарубежных организаций, включая утраченную репутацию и прямые убытки", - добавил он.
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