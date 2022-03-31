https://ria.ru/20220331/rossiya-1781128797.html

Путин заявил, что Россия не намерена ни от кого закрываться

Путин заявил, что Россия не намерена ни от кого закрываться - РИА Новости, 31.03.2022

Путин заявил, что Россия не намерена ни от кого закрываться

Россия не собирается отказываться от сотрудничества с зарубежными компаниями, но прежнего взаимодействия в ближайшее время не будет - необходимо реагировать на... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T17:05

2022-03-31T17:05

2022-03-31T18:19

в мире

владимир путин

россия

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россия не собирается отказываться от сотрудничества с зарубежными компаниями, но прежнего взаимодействия в ближайшее время не будет - необходимо реагировать на их недружественные действия, заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания по авиационной промышленности."Российские компании в полном объеме выполняли действующие договоры и были готовы выполнять их и дальше. Однако западные страны сделали свой шаг, и мы на него конечно должны ответить. Прежнего взаимодействия с бывшими партнерами, конечно, в ближайшее время не будет. Мы не собираемся ни от кого закрываться и мы не будем закрытой страной, но мы должны исходить из тех реалий, которые складываются", - отметил президент.Путин также отметил, что российские авиаперевозчики и авиастроители в числе первых ощутили последствия "неадекватных решений западных стран". "По сути они обманули российских партнеров, прекратив поставку, лизинг, обслуживание и страхование воздушных судов. Кроме того, для наших самолетов было закрыто и воздушное пространство европейских стран. Оставлю сейчас в стороне последствия такого решения для самих зарубежных организаций, включая утраченную репутацию и прямые убытки", - добавил он.

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия