https://ria.ru/20220331/riski-1781126888.html
Путин назвал риски ныне существующего положения дел неприемлемыми
Путин назвал риски ныне существующего положения дел неприемлемыми - РИА Новости, 31.03.2022
Путин назвал риски ныне существующего положения дел неприемлемыми
Президент России Владимир Путин, объявляя о переходе на рубли при оплате российского газа, назвал риски ныне существующего положения дел неприемлемыми. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T16:58
2022-03-31T16:58
2022-03-31T16:58
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, объявляя о переходе на рубли при оплате российского газа, назвал риски ныне существующего положения дел неприемлемыми."Риски существующего положения дел для нас, конечно, неприемлемы. А если смотреть на вопрос в комплекте, то перевод расчетов за поставки российского газа за российские рубли это важный шаг к укреплению нашего финансового экономического суверенитета. Будем и дальше последовательно, системно двигаться в этом направлении в рамках долгосрочного плана", - сказал Путин на совещании по авиаотрасли.
https://ria.ru/20220329/ekonomika-1780585695.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин
Путин назвал риски ныне существующего положения дел неприемлемыми
Президент Путин назвал риски ныне существующего положения дел неприемлемыми