https://ria.ru/20220331/riski-1781126888.html

Путин назвал риски ныне существующего положения дел неприемлемыми

Путин назвал риски ныне существующего положения дел неприемлемыми - РИА Новости, 31.03.2022

Путин назвал риски ныне существующего положения дел неприемлемыми

Президент России Владимир Путин, объявляя о переходе на рубли при оплате российского газа, назвал риски ныне существующего положения дел неприемлемыми. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T16:58

2022-03-31T16:58

2022-03-31T16:58

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, объявляя о переходе на рубли при оплате российского газа, назвал риски ныне существующего положения дел неприемлемыми."Риски существующего положения дел для нас, конечно, неприемлемы. А если смотреть на вопрос в комплекте, то перевод расчетов за поставки российского газа за российские рубли это важный шаг к укреплению нашего финансового экономического суверенитета. Будем и дальше последовательно, системно двигаться в этом направлении в рамках долгосрочного плана", - сказал Путин на совещании по авиаотрасли.

https://ria.ru/20220329/ekonomika-1780585695.html

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2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, владимир путин