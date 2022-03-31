04:17 31.03.2022 (обновлено: 04:28 31.03.2022)
Байден встретился с родителями осужденного в России американца Рида
Президент США Байден встретился с родителями осужденного в России американца Рида
ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден в среду встретился с родителями американца Тревора Рида, который отбывает тюремный срок в России за нападение на полицейских, и пообещал продолжить работу над освобождением их сына, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
По версии следствия, гостивший в Москве гражданин США Рид в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами, по вызову на место прибыл наряд ППС. Молодой человек не успокаивался, его решили доставить в отдел, и по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем, установил суд. Из-за дебоша полицейская машина едва не попала в ДТП, отмечало обвинение.
"Президент Байден сегодня встретился с Джоуи и Паулой Рид, родителями Тревора Рида, незаконно задержанного в России. Во время их встречи президент подтвердил обязательство продолжать работу по освобождению Тревора, Поли Уилана и других американцев, неправомерно удерживаемых в других странах, и оказывать всевозможную помощь до тех пор, пока они не будут освобождены и не вернутся домой", - говорится в распространенном заявлении Псаки.
Представитель Белого дома добавила, что Байден находится в регулярном контакте с родителями Рида – в последний раз он разговаривал с четой по телефону 8 марта, находясь в Техасе.
"Команда по нацибезопасности президента будет поддерживать регулярные контакты с семьями Рида, Уилана и других американцев, взятых в заложники или незаконно удерживаемых за границей", - подтвердила Псаки.
Риду дали девять лет колонии за применение насилия к московским полицейским, которые везли американца в отделение после того, как он в состоянии тяжелого опьянения поругался на улице с двумя женщинами. Американская сторона называет обвинения сфабрикованными. Родители Рида в среду пришли к Белому дому, требуя обменять сына на россиян, которые сидят в американских тюрьмах.