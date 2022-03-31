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Байден встретился с родителями осужденного в России американца Рида

Байден встретился с родителями осужденного в России американца Рида - РИА Новости, 31.03.2022

Байден встретился с родителями осужденного в России американца Рида

Президент США Джо Байден в среду встретился с родителями американца Тревора Рида, который отбывает тюремный срок в России за нападение на полицейских, и... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T04:17

2022-03-31T04:17

2022-03-31T04:28

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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден в среду встретился с родителями американца Тревора Рида, который отбывает тюремный срок в России за нападение на полицейских, и пообещал продолжить работу над освобождением их сына, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.По версии следствия, гостивший в Москве гражданин США Рид в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами, по вызову на место прибыл наряд ППС. Молодой человек не успокаивался, его решили доставить в отдел, и по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем, установил суд. Из-за дебоша полицейская машина едва не попала в ДТП, отмечало обвинение.Представитель Белого дома добавила, что Байден находится в регулярном контакте с родителями Рида – в последний раз он разговаривал с четой по телефону 8 марта, находясь в Техасе."Команда по нацибезопасности президента будет поддерживать регулярные контакты с семьями Рида, Уилана и других американцев, взятых в заложники или незаконно удерживаемых за границей", - подтвердила Псаки.Риду дали девять лет колонии за применение насилия к московским полицейским, которые везли американца в отделение после того, как он в состоянии тяжелого опьянения поругался на улице с двумя женщинами. Американская сторона называет обвинения сфабрикованными. Родители Рида в среду пришли к Белому дому, требуя обменять сына на россиян, которые сидят в американских тюрьмах.

https://ria.ru/20220302/prigovor-1775985769.html

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