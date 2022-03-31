https://ria.ru/20220331/rezervy-1781124139.html
Международные резервы России на 25 марта составили 604,4 миллиарда долларов
Международные резервы России на 25 марта составили 604,4 миллиарда долларов - РИА Новости, 31.03.2022
Международные резервы России на 25 марта составили 604,4 миллиарда долларов
Международные резервы России с 18 февраля, по 25 марта сократились на 38,8 миллиарда долларов и составили 604,4 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T16:49
2022-03-31T16:49
2022-03-31T17:54
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
мвф
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Международные резервы России с 18 февраля, по 25 марта сократились на 38,8 миллиарда долларов и составили 604,4 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ.При этом полтора месяца назад объем резервов достигал исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов. По опубликованным еженедельным данным за истекший период, на 25 февраля резервы составили 629,4 миллиарда долларов, на 4 марта — 608,9 миллиарда, на 11 марта — 611,8 миллиарда, на 18 марта — 606,2 миллиарда.Российские золотовалютные резервы — это высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. К ним относится монетарное золото, специальных прав заимствования, резервная позиции в МВФ и средства в иностранных валютах.
https://ria.ru/20220328/yaponiya-1780388947.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), мвф
16:49 31.03.2022 (обновлено: 17:54 31.03.2022)
Международные резервы России на 25 марта составили 604,4 миллиарда долларов
Международные резервы России с 18 февраля по 25 марта упали до 604,4 миллиардов долларов
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Международные резервы России с 18 февраля, по 25 марта сократились на 38,8 миллиарда долларов и составили 604,4 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ.
"Основными факторами сокращения резервов были валютные интервенции, валютное рефинансирование, а также валютная переоценка активов", — отмечается на сайте регулятора.
При этом полтора месяца назад объем резервов достигал исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов. По опубликованным еженедельным данным за истекший период, на 25 февраля резервы составили 629,4 миллиарда долларов, на 4 марта — 608,9 миллиарда, на 11 марта — 611,8 миллиарда, на 18 марта — 606,2 миллиарда.
Российские золотовалютные резервы — это высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России
и правительства. К ним относится монетарное золото, специальных прав заимствования, резервная позиции в МВФ
и средства в иностранных валютах.