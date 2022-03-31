https://ria.ru/20220331/rezervy-1781124139.html

Международные резервы России на 25 марта составили 604,4 миллиарда долларов

Международные резервы России на 25 марта составили 604,4 миллиарда долларов - РИА Новости, 31.03.2022

Международные резервы России на 25 марта составили 604,4 миллиарда долларов

Международные резервы России с 18 февраля, по 25 марта сократились на 38,8 миллиарда долларов и составили 604,4 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T16:49

2022-03-31T16:49

2022-03-31T17:54

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

мвф

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Международные резервы России с 18 февраля, по 25 марта сократились на 38,8 миллиарда долларов и составили 604,4 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ.При этом полтора месяца назад объем резервов достигал исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов. По опубликованным еженедельным данным за истекший период, на 25 февраля резервы составили 629,4 миллиарда долларов, на 4 марта — 608,9 миллиарда, на 11 марта — 611,8 миллиарда, на 18 марта — 606,2 миллиарда.Российские золотовалютные резервы — это высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. К ним относится монетарное золото, специальных прав заимствования, резервная позиции в МВФ и средства в иностранных валютах.

https://ria.ru/20220328/yaponiya-1780388947.html

россия

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), мвф