https://ria.ru/20220331/reysy-1781137739.html

Путин поручил запустить программу кешбэка за билеты на внутренних рейсах

Путин поручил запустить программу кешбэка за билеты на внутренних рейсах - РИА Новости, 31.03.2022

Путин поручил запустить программу кешбэка за билеты на внутренних рейсах

Президент России Владимир Путин поручил правительству запустить программу компенсации части стоимости билетов на внутренних авиарейсах. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T17:37

2022-03-31T17:37

2022-03-31T18:09

владимир путин

экономика

россия

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству запустить программу компенсации части стоимости билетов на внутренних авиарейсах."В дополнение к уже действующим мерам государственной поддержки, включая льготные билеты на Дальний Восток и в другие регионы, прошу правительство запустить ту программу масштабную, о которой мы сейчас говорили: программу компенсации части стоимости авиабилетов на внутренних рейсах", — заявил глава государства.Он отметил, что речь идет о перелетах, которые состоятся в самый активный период: с апреля по октябрь. "Объем внутрироссийских перевозок в текущем году должен, конечно, вырасти по сравнению с прошлым годом. А число перевезенных пассажиров, вот мы сейчас только что говорили об этом, и я с этой цифрой полностью согласен, по итогам года должно составить не менее 100 миллионов человек", — добавил Путин.Помимо этого, президент подчеркнул, что необходимо как можно скорее вернуть деньги пассажирам отмененных рейсов."Как по международным, так и по внутренним маршрутам. Мы обсуждали сегодня и вчера те вопросы с коллегами, безусловно, нужно обеспечить возврат гражданам потраченных денег. Если в прошлые периоды мы выдавали определенные сертификаты, сейчас это сложнее — реализовать эту программу. Потому что многие маршруты просто закрыты. Мы ограничим возможности граждан использовать эти сертификаты. Поэтому нужно выдать деньги, я с этим согласен и прошу Правительство в сжатые сроки запустить такой механизм", — сказал он.Также глава государства предложил запустить программу компенсации части стоимости авиабилетов на внутренних рейсах, на программу планируется направить 100 миллиардов рублей.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране. Также некоторые государства закрыли свое воздушное пространство для России.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220330/aviakompaniya-1780793017.html

https://ria.ru/20220330/loukoster-1780808177.html

https://ria.ru/20220301/ekonomiya-1775915158.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, экономика, россия