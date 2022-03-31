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Расторгуев прокомментировал одинаковые мелодии у песен Бейонсе и "Любэ" - РИА Новости, 31.03.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220331/rastorguev-1781066657.html
Расторгуев прокомментировал одинаковые мелодии у песен Бейонсе и "Любэ"
Расторгуев прокомментировал одинаковые мелодии у песен Бейонсе и "Любэ" - РИА Новости, 31.03.2022
Расторгуев прокомментировал одинаковые мелодии у песен Бейонсе и "Любэ"
Николай Расторгуев рассказал РИА Новости, что еще не видел клип на песню Бейонсе Be alive, за которую поклонники группы "Любэ" обвинили американскую певицу в... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T14:05
2022-03-31T14:22
шоубиз
знаменитости
николай расторгуев
любэ
шоу-бизнес
новости культуры
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Николай Расторгуев рассказал РИА Новости, что еще не видел клип на песню Бейонсе Be alive, за которую поклонники группы "Любэ" обвинили американскую певицу в плагиате, поэтому еще не решил, что с этим делать.Также он добавил, что не считает себя поклонником Бейонсе и сейчас есть вещи гораздо важнее, чем обсуждение музыкального клипа.Ранее в социальных сетях распространилось видео, сравнивающее трек Be Alive с песней "Ты неси меня река". По мнению русскоязычных пользователей, они звучат одинаково.
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знаменитости, николай расторгуев, любэ, шоу-бизнес, новости культуры
14:05 31.03.2022 (обновлено: 14:22 31.03.2022)
 
Расторгуев прокомментировал одинаковые мелодии у песен Бейонсе и "Любэ"

Расторгуев ответил на критику трека Бейонсе, за который ее обвиняют в плагиате хита "Любэ"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСолист группы "Любэ" Николай Расторгуев на съемках новогодней программы на Первом канале
Солист группы Любэ Николай Расторгуев на съемках новогодней программы на Первом канале - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Николай Расторгуев рассказал РИА Новости, что еще не видел клип на песню Бейонсе Be alive, за которую поклонники группы "Любэ" обвинили американскую певицу в плагиате, поэтому еще не решил, что с этим делать.

"Мы посмотрим, просто надо посмотреть, что с этим делать и каким образом, я просто даже клипа не видел", – сказал певец.

Также он добавил, что не считает себя поклонником Бейонсе и сейчас есть вещи гораздо важнее, чем обсуждение музыкального клипа.
Ранее в социальных сетях распространилось видео, сравнивающее трек Be Alive с песней "Ты неси меня река". По мнению русскоязычных пользователей, они звучат одинаково.
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ШоубизЗнаменитостиНиколай РасторгуевЛюбэШоу-бизнесНовости культуры
 
 
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