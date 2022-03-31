https://ria.ru/20220331/rastorguev-1781066657.html

Расторгуев прокомментировал одинаковые мелодии у песен Бейонсе и "Любэ"

Расторгуев прокомментировал одинаковые мелодии у песен Бейонсе и "Любэ" - РИА Новости, 31.03.2022

Расторгуев прокомментировал одинаковые мелодии у песен Бейонсе и "Любэ"

Николай Расторгуев рассказал РИА Новости, что еще не видел клип на песню Бейонсе Be alive, за которую поклонники группы "Любэ" обвинили американскую певицу в... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T14:05

2022-03-31T14:05

2022-03-31T14:22

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Николай Расторгуев рассказал РИА Новости, что еще не видел клип на песню Бейонсе Be alive, за которую поклонники группы "Любэ" обвинили американскую певицу в плагиате, поэтому еще не решил, что с этим делать.Также он добавил, что не считает себя поклонником Бейонсе и сейчас есть вещи гораздо важнее, чем обсуждение музыкального клипа.Ранее в социальных сетях распространилось видео, сравнивающее трек Be Alive с песней "Ты неси меня река". По мнению русскоязычных пользователей, они звучат одинаково.

https://ria.ru/20220329/utyasheva-1780634780.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, николай расторгуев, любэ, шоу-бизнес, новости культуры