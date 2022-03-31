https://ria.ru/20220331/putin-1781123095.html

Путин: техобслуживание самолетов должно отвечать самым высоким требованиям

Путин: техобслуживание самолетов должно отвечать самым высоким требованиям - РИА Новости, 31.03.2022

Путин: техобслуживание самолетов должно отвечать самым высоким требованиям

Техобслуживание и ремонт самолетов в России должны отвечать самым высоким требованиям, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T16:47

2022-03-31T16:47

2022-03-31T16:47

владимир путин

россия

экономика

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Техобслуживание и ремонт самолетов в России должны отвечать самым высоким требованиям, заявил президент России Владимир Путин."Важно, чтобы техническое обслуживание и ремонт воздушных судов отвечали самым высоким требованиям", - сказал он на совещании по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения.

https://ria.ru/20220331/aviabezopasnost-1781064607.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, россия, экономика