https://ria.ru/20220331/putin-1781123095.html
Путин: техобслуживание самолетов должно отвечать самым высоким требованиям
Путин: техобслуживание самолетов должно отвечать самым высоким требованиям - РИА Новости, 31.03.2022
Путин: техобслуживание самолетов должно отвечать самым высоким требованиям
Техобслуживание и ремонт самолетов в России должны отвечать самым высоким требованиям, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T16:47
2022-03-31T16:47
2022-03-31T16:47
владимир путин
россия
экономика
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Техобслуживание и ремонт самолетов в России должны отвечать самым высоким требованиям, заявил президент России Владимир Путин."Важно, чтобы техническое обслуживание и ремонт воздушных судов отвечали самым высоким требованиям", - сказал он на совещании по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения.
https://ria.ru/20220331/aviabezopasnost-1781064607.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, экономика
Путин: техобслуживание самолетов должно отвечать самым высоким требованиям
Путин: техобслуживание и ремонт самолетов должны отвечать самым высоким требованиям