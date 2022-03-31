https://ria.ru/20220331/putin-1781081302.html

Путин провел телефонный разговор с премьером Норвегии

Путин провел телефонный разговор с премьером Норвегии - РИА Новости, 31.03.2022

Путин провел телефонный разговор с премьером Норвегии

Президент России Владимир Путин подробно разъяснил премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стёре причины проведения специальной операции по защите Донбасса, её... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T14:37

2022-03-31T14:37

2022-03-31T14:42

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подробно разъяснил премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стёре причины проведения специальной операции по защите Донбасса, её цели и задачи, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Королевства Норвегия Йонасом Гаром Стёре. Владимир Путин подробно разъяснил причины проведения специальной военной операции по защите Донбасса, её цели и задачи", - говорится в сообщении."Особое внимание было уделено гуманитарным вопросам, прежде всего – принимаемым мерам по обеспечению безопасности гражданского населения и организации гуманитарных коридоров в целях эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений, включая Мариуполь", - добавляется в сообщении."Президент России также информировал о переговорах российских и украинских представителей, очередной раунд которых состоялся на днях в Стамбуле. Условлено о поддержании контактов", - говорится в сообщении."Особое внимание было уделено гуманитарным вопросам, прежде всего – принимаемым мерам по обеспечению безопасности гражданского населения и организации гуманитарных коридоров в целях эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений, включая Мариуполь", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220331/gaz-1781065683.html

https://ria.ru/20220331/peregovory-1781070829.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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