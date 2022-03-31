https://ria.ru/20220331/putin-1781056581.html

Путин в четверг проведет несколько международных телефонных разговоров

Путин в четверг проведет несколько международных телефонных разговоров - РИА Новости, 31.03.2022

Путин в четверг проведет несколько международных телефонных разговоров

Президент России Владимир Путин проведет в четверг несколько международных телефонных разговоров, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T13:20

2022-03-31T13:20

2022-03-31T13:32

владимир путин

дмитрий песков

политика

россия

франция

эммануэль макрон

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в четверг несколько международных телефонных разговоров, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Президент активно работает с международными собеседниками по телефону. Мы будем вас информировать. Сейчас идут телефонные переговоры", - сказал он.На вопрос, планируется ли новый телефонный разговор президента России и лидера Франции Эммануэля Макрона, Песков не ответил. "Мы не анонсируем, как вы знаете, телефонные разговоры. Мы своевременно вас проинформируем", - пояснил он.

https://ria.ru/20220331/ukraina-1781058573.html

россия

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, дмитрий песков, политика, россия, франция, эммануэль макрон