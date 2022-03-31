https://ria.ru/20220331/putin-1781056581.html
Путин в четверг проведет несколько международных телефонных разговоров
Путин в четверг проведет несколько международных телефонных разговоров - РИА Новости, 31.03.2022
Путин в четверг проведет несколько международных телефонных разговоров
Президент России Владимир Путин проведет в четверг несколько международных телефонных разговоров, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T13:20
2022-03-31T13:20
2022-03-31T13:32
владимир путин
дмитрий песков
политика
россия
франция
эммануэль макрон
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в четверг несколько международных телефонных разговоров, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Президент активно работает с международными собеседниками по телефону. Мы будем вас информировать. Сейчас идут телефонные переговоры", - сказал он.На вопрос, планируется ли новый телефонный разговор президента России и лидера Франции Эммануэля Макрона, Песков не ответил. "Мы не анонсируем, как вы знаете, телефонные разговоры. Мы своевременно вас проинформируем", - пояснил он.
https://ria.ru/20220331/ukraina-1781058573.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, дмитрий песков, политика, россия, франция, эммануэль макрон
13:20 31.03.2022 (обновлено: 13:32 31.03.2022)
Путин в четверг проведет несколько международных телефонных разговоров
Песков: Путин в четверг проведет несколько международных телефонных разговоров