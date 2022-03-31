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Путин в четверг проведет несколько международных телефонных разговоров - РИА Новости, 31.03.2022
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Путин в четверг проведет несколько международных телефонных разговоров
Путин в четверг проведет несколько международных телефонных разговоров - РИА Новости, 31.03.2022
Путин в четверг проведет несколько международных телефонных разговоров
Президент России Владимир Путин проведет в четверг несколько международных телефонных разговоров, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T13:20
2022-03-31T13:32
владимир путин
дмитрий песков
политика
россия
франция
эммануэль макрон
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в четверг несколько международных телефонных разговоров, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Президент активно работает с международными собеседниками по телефону. Мы будем вас информировать. Сейчас идут телефонные переговоры", - сказал он.На вопрос, планируется ли новый телефонный разговор президента России и лидера Франции Эммануэля Макрона, Песков не ответил. "Мы не анонсируем, как вы знаете, телефонные разговоры. Мы своевременно вас проинформируем", - пояснил он.
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владимир путин, дмитрий песков, политика, россия, франция, эммануэль макрон
13:20 31.03.2022 (обновлено: 13:32 31.03.2022)
 
Путин в четверг проведет несколько международных телефонных разговоров

Песков: Путин в четверг проведет несколько международных телефонных разговоров

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в четверг несколько международных телефонных разговоров, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Президент активно работает с международными собеседниками по телефону. Мы будем вас информировать. Сейчас идут телефонные переговоры", - сказал он.
На вопрос, планируется ли новый телефонный разговор президента России и лидера Франции Эммануэля Макрона, Песков не ответил. "Мы не анонсируем, как вы знаете, телефонные разговоры. Мы своевременно вас проинформируем", - пояснил он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
13:26
Драги рассказал об ответе Путина на вопрос о прекращении огня на Украине
 
Владимир ПутинДмитрий ПесковПолитикаРоссияФранцияЭммануэль Макрон
 
 
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