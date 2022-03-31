https://ria.ru/20220331/puteshestviya-1780999325.html

В России стартовала программа кешбэка на путевки в детские лагеря

В России стартовала программа кешбэка на путевки в детские лагеря - РИА Новости, 31.03.2022

В России стартовала программа кешбэка на путевки в детские лагеря

Программа поддержки доступных поездок в детские лагеря начала работать в России 31 марта. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T10:45

2022-03-31T10:45

2022-03-31T13:19

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Программа поддержки доступных поездок в детские лагеря начала работать в России 31 марта.Ростуризм запустил эту акцию по поручению президента Владимира Путина и правительства. Продажи путевок начинаются в ночь на 31 марта. Отправиться в детский лагерь можно с 1 мая и до 30 сентября включительно.Правила программы в новом сезоне остаются прежними: родитель покупает ребенку путевку в детский лагерь с помощью карты "Мир" и в течение пяти дней получает на нее 50 процентов от потраченных средств. Максимальный размер возврата — 20 тысяч рублей. Число поездок на одного ребенка не ограничено, можно отдохнуть любое количество смен. Для семей с несколькими детьми получить возврат допустимо с каждой купленной путевки."Семьи, где двое и более детей, смогут вернуть половину стоимости отдыха за каждого ребенка. Для этого необходимо оформить каждую путевку как отдельную покупку. Количество покупок с одной карты не ограничено", - уточнила глава Ростуризма Зарина Догузова.По ее словам, главное, чтобы поездки в лагеря укладывались в сроки проведения акции, то есть начинались не ранее 1 мая 2022 года и заканчивались не позднее 30 сентября 2022 года.Также, по словам Догузовой, в этом году принято решение, что в программе участвуют и палаточные лагеря. Они будут присоединяться к программе по мере готовности и прохождения необходимых процедур подключения к туристическому кешбэку.Ознакомиться с предложениями в рамках программы можно на официальном портале Мирпутешествий.рф. На момент старта доступны около 1300 лагерей. Этот список будет расширяться.На прошлой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что правительство направит на финансирование программы 7,5 миллиарда рублей.Программа возврата половины от стоимости путевок в детские лагеря была впервые запущена в 2021 году. По данным кабинета министров, с ее помощью отдохнули 420 тысяч детей. Всего было куплено путевок на общую сумму около 10 миллиардов рублей, а сумма возврата составила почти пять миллиардов рублей.

https://ria.ru/20220330/detskiy_keshbek-1780844786.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, кешбэк, дети, михаил мишустин, социальный навигатор, детские вопросы