https://ria.ru/20220331/puteshestviya-1780999325.html
В России стартовала программа кешбэка на путевки в детские лагеря
В России стартовала программа кешбэка на путевки в детские лагеря - РИА Новости, 31.03.2022
В России стартовала программа кешбэка на путевки в детские лагеря
Программа поддержки доступных поездок в детские лагеря начала работать в России 31 марта. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T10:45
2022-03-31T10:45
2022-03-31T13:19
туризм
туризм
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
новости - туризм
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михаил мишустин
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Программа поддержки доступных поездок в детские лагеря начала работать в России 31 марта.Ростуризм запустил эту акцию по поручению президента Владимира Путина и правительства. Продажи путевок начинаются в ночь на 31 марта. Отправиться в детский лагерь можно с 1 мая и до 30 сентября включительно.Правила программы в новом сезоне остаются прежними: родитель покупает ребенку путевку в детский лагерь с помощью карты "Мир" и в течение пяти дней получает на нее 50 процентов от потраченных средств. Максимальный размер возврата — 20 тысяч рублей. Число поездок на одного ребенка не ограничено, можно отдохнуть любое количество смен. Для семей с несколькими детьми получить возврат допустимо с каждой купленной путевки."Семьи, где двое и более детей, смогут вернуть половину стоимости отдыха за каждого ребенка. Для этого необходимо оформить каждую путевку как отдельную покупку. Количество покупок с одной карты не ограничено", - уточнила глава Ростуризма Зарина Догузова.По ее словам, главное, чтобы поездки в лагеря укладывались в сроки проведения акции, то есть начинались не ранее 1 мая 2022 года и заканчивались не позднее 30 сентября 2022 года.Также, по словам Догузовой, в этом году принято решение, что в программе участвуют и палаточные лагеря. Они будут присоединяться к программе по мере готовности и прохождения необходимых процедур подключения к туристическому кешбэку.Ознакомиться с предложениями в рамках программы можно на официальном портале Мирпутешествий.рф. На момент старта доступны около 1300 лагерей. Этот список будет расширяться.На прошлой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что правительство направит на финансирование программы 7,5 миллиарда рублей.Программа возврата половины от стоимости путевок в детские лагеря была впервые запущена в 2021 году. По данным кабинета министров, с ее помощью отдохнули 420 тысяч детей. Всего было куплено путевок на общую сумму около 10 миллиардов рублей, а сумма возврата составила почти пять миллиардов рублей.
https://ria.ru/20220330/detskiy_keshbek-1780844786.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, кешбэк, дети, михаил мишустин, социальный навигатор, детские вопросы
10:45 31.03.2022 (обновлено: 13:19 31.03.2022)
В России стартовала программа кешбэка на путевки в детские лагеря
В России 31 марта открылась программа кешбэка на путевки в детские лагеря
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Программа поддержки доступных поездок в детские лагеря начала работать в России 31 марта.
Ростуризм запустил эту акцию по поручению президента Владимира Путина и правительства. Продажи путевок начинаются в ночь на 31 марта. Отправиться в детский лагерь можно с 1 мая и до 30 сентября включительно.
Правила программы в новом сезоне остаются прежними: родитель покупает ребенку путевку в детский лагерь с помощью карты "Мир" и в течение пяти дней получает на нее 50 процентов от потраченных средств. Максимальный размер возврата — 20 тысяч рублей.
Число поездок на одного ребенка не ограничено, можно отдохнуть любое количество смен. Для семей с несколькими детьми получить возврат допустимо с каждой купленной путевки.
"Семьи, где двое и более детей, смогут вернуть половину стоимости отдыха за каждого ребенка. Для этого необходимо оформить каждую путевку как отдельную покупку. Количество покупок с одной карты не ограничено", - уточнила глава Ростуризма Зарина Догузова.
По ее словам, главное, чтобы поездки в лагеря укладывались в сроки проведения акции, то есть начинались не ранее 1 мая 2022 года и заканчивались не позднее 30 сентября 2022 года.
Также, по словам Догузовой, в этом году принято решение, что в программе участвуют и палаточные лагеря. Они будут присоединяться к программе по мере готовности и прохождения необходимых процедур подключения к туристическому кешбэку.
Ознакомиться с предложениями в рамках программы можно на официальном портале Мирпутешествий.рф
. На момент старта доступны около 1300 лагерей. Этот список будет расширяться.
На прошлой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что правительство направит на финансирование программы 7,5 миллиарда рублей.
Программа возврата половины от стоимости путевок в детские лагеря была впервые запущена в 2021 году. По данным кабинета министров, с ее помощью отдохнули 420 тысяч детей. Всего было куплено путевок на общую сумму около 10 миллиардов рублей, а сумма возврата составила почти пять миллиардов рублей.