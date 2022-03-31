https://ria.ru/20220331/pushkov-1781114196.html

YouTube встал на тропу открытой войны с Россией, заявил Пушков

YouTube встал на тропу открытой войны с Россией, заявил Пушков - РИА Новости, 31.03.2022

YouTube встал на тропу открытой войны с Россией, заявил Пушков

YouTube встал на тропу открытой войны с российским государством, что рано или поздно приведёт к тому, что он не сможет работать на территории России, заявил... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T16:18

2022-03-31T16:18

2022-03-31T16:18

технологии

youtube

россия

алексей пушков

общество

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. YouTube встал на тропу открытой войны с российским государством, что рано или поздно приведёт к тому, что он не сможет работать на территории России, заявил глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков."YouTube идёт, встал на тропу открытой войны с российским государством и обществом, и, я думаю, до хорошего его это не доведёт. Моё личное мнение состоит в том, что YouTube когда-нибудь перейдёт ту грань, после которой он не сможет работать на территории Российской Федерации", - заявил он журналистам.По словам сенатора, YouTube "предался вакханалии" запретов на все новые российские информационные ресурсы. Ресурс не только не отменил прежние блокировки, но и добавил к ним новые, в основном, российских телеканалов.

https://ria.ru/20220325/youtube-1780014198.html

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

технологии, youtube, россия, алексей пушков, общество