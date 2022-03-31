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YouTube встал на тропу открытой войны с Россией, заявил Пушков - РИА Новости, 31.03.2022
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YouTube встал на тропу открытой войны с Россией, заявил Пушков
YouTube встал на тропу открытой войны с Россией, заявил Пушков - РИА Новости, 31.03.2022
YouTube встал на тропу открытой войны с Россией, заявил Пушков
YouTube встал на тропу открытой войны с российским государством, что рано или поздно приведёт к тому, что он не сможет работать на территории России, заявил... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T16:18
2022-03-31T16:18
технологии
youtube
россия
алексей пушков
общество
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. YouTube встал на тропу открытой войны с российским государством, что рано или поздно приведёт к тому, что он не сможет работать на территории России, заявил глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков."YouTube идёт, встал на тропу открытой войны с российским государством и обществом, и, я думаю, до хорошего его это не доведёт. Моё личное мнение состоит в том, что YouTube когда-нибудь перейдёт ту грань, после которой он не сможет работать на территории Российской Федерации", - заявил он журналистам.По словам сенатора, YouTube "предался вакханалии" запретов на все новые российские информационные ресурсы. Ресурс не только не отменил прежние блокировки, но и добавил к ним новые, в основном, российских телеканалов.
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технологии, youtube, россия, алексей пушков, общество
16:18 31.03.2022
 
YouTube встал на тропу открытой войны с Россией, заявил Пушков

Сенатор Пушков заявил, что YouTube встал на тропу открытой войны с Россией

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкCенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков
Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. YouTube встал на тропу открытой войны с российским государством, что рано или поздно приведёт к тому, что он не сможет работать на территории России, заявил глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
"YouTube идёт, встал на тропу открытой войны с российским государством и обществом, и, я думаю, до хорошего его это не доведёт. Моё личное мнение состоит в том, что YouTube когда-нибудь перейдёт ту грань, после которой он не сможет работать на территории Российской Федерации", - заявил он журналистам.
По словам сенатора, YouTube "предался вакханалии" запретов на все новые российские информационные ресурсы. Ресурс не только не отменил прежние блокировки, но и добавил к ним новые, в основном, российских телеканалов.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 11:13
Рогозин назвал YouTube "злобной помойкой"
 
ТехнологииYouTubeРоссияАлексей ПушковОбщество
 
 
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