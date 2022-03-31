https://ria.ru/20220331/ptitsy-1781696247.html
Перелетные птицы начали возвращаться в Москву
Перелетные птицы начали возвращаться в Москву - РИА Новости, 04.04.2022
Перелетные птицы начали возвращаться в Москву
Перелетные птицы начали возвращаться в Москву, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. РИА Новости, 04.04.2022
2022-03-31T12:51
2022-03-31T12:51
2022-04-04T14:51
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Перелетные птицы начали возвращаться в Москву, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."В столицу уже начали возвращаться перелетные птицы, которые отправились пережидать холода в теплые края. Пока в Москве были замечены грачи и скворцы. Сейчас уже подходящее время для прилета и многих других пернатых: снег почти сошел, кормовая база в изобилии", - говорится в сообщении.Отмечается, что в апреле прилетят широконоска, обыкновенный канюк, лысуха, дубонос, зарянка, певчий дрозд, чомга, пеночка-теньковка, пустельга, вальдшнеп, дрозд белобровик, зимородок, обыкновенная горихвостка, вертишейка, желтая трясогузка, кулик-перевозчик, лесная завирушка, мухоловка-пеструшка, варакушка.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Перелетные птицы начали возвращаться в Москву, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"В столицу уже начали возвращаться перелетные птицы, которые отправились пережидать холода в теплые края. Пока в Москве
были замечены грачи и скворцы. Сейчас уже подходящее время для прилета и многих других пернатых: снег почти сошел, кормовая база в изобилии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в апреле прилетят широконоска, обыкновенный канюк, лысуха, дубонос, зарянка, певчий дрозд, чомга, пеночка-теньковка, пустельга, вальдшнеп, дрозд белобровик, зимородок, обыкновенная горихвостка, вертишейка, желтая трясогузка, кулик-перевозчик, лесная завирушка, мухоловка-пеструшка, варакушка.