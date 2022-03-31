https://ria.ru/20220331/ptitsy-1781696247.html

Перелетные птицы начали возвращаться в Москву

Перелетные птицы начали возвращаться в Москву - РИА Новости, 04.04.2022

Перелетные птицы начали возвращаться в Москву

Перелетные птицы начали возвращаться в Москву, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. РИА Новости, 04.04.2022

2022-03-31T12:51

2022-03-31T12:51

2022-04-04T14:51

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Перелетные птицы начали возвращаться в Москву, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."В столицу уже начали возвращаться перелетные птицы, которые отправились пережидать холода в теплые края. Пока в Москве были замечены грачи и скворцы. Сейчас уже подходящее время для прилета и многих других пернатых: снег почти сошел, кормовая база в изобилии", - говорится в сообщении.Отмечается, что в апреле прилетят широконоска, обыкновенный канюк, лысуха, дубонос, зарянка, певчий дрозд, чомга, пеночка-теньковка, пустельга, вальдшнеп, дрозд белобровик, зимородок, обыкновенная горихвостка, вертишейка, желтая трясогузка, кулик-перевозчик, лесная завирушка, мухоловка-пеструшка, варакушка.

https://ria.ru/20220325/ptitsy-1780077114.html

москва

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва