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Хуситы в Йемене выразили готовность покупать у России пшеницу за рубли - РИА Новости, 31.03.2022
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Хуситы в Йемене выразили готовность покупать у России пшеницу за рубли
Хуситы в Йемене выразили готовность покупать у России пшеницу за рубли - РИА Новости, 31.03.2022
Хуситы в Йемене выразили готовность покупать у России пшеницу за рубли
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) выразило готовность покупать у Россию пшеницу, расплачиваясь в рублях. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T03:52
2022-03-31T05:15
йемен
россия
в мире
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) выразило готовность покупать у Россию пшеницу, расплачиваясь в рублях.Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду заявил, что считает правильным расширить список экспортируемых за рубли товаров, включив в него, в частности, удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес.Йемен уже почти семь лет является местом ожесточенных боев между группировкой "Ансар Алла" и союзными ей силами, с одной стороны, и йеменской армией, связанной с международно признанным правительством, и арабской военной коалицией во главе с Саудовской Аравией, с другой стороны. Согласно данным ООН на ноябрь прошлого года, конфликт в Йемене унес жизни 377 тысяч человек, при этом 40% из них стали жертвами непосредственно военных действий.
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йемен, россия, в мире
03:52 31.03.2022 (обновлено: 05:15 31.03.2022)
 
Хуситы в Йемене выразили готовность покупать у России пшеницу за рубли

В Йемене движение "Ансар Алла" выразило готовность покупать у России пшеницу за рубли

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка пшеницы на поле
Уборка пшеницы на поле - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Уборка пшеницы на поле
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) выразило готовность покупать у Россию пшеницу, расплачиваясь в рублях.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду заявил, что считает правильным расширить список экспортируемых за рубли товаров, включив в него, в частности, удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес.
"Россия предложила Йемену помощь (в виде - ред.) пшеницы некоторое время назад, так что мы говорим братьям в МИД связаться для покупки пшеницы и производных продуктов из России, это хорошее дело, и в рублях, вдали от других валют", - написал в Twitter член Высшего совета политбюро "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси.
Йемен уже почти семь лет является местом ожесточенных боев между группировкой "Ансар Алла" и союзными ей силами, с одной стороны, и йеменской армией, связанной с международно признанным правительством, и арабской военной коалицией во главе с Саудовской Аравией, с другой стороны. Согласно данным ООН на ноябрь прошлого года, конфликт в Йемене унес жизни 377 тысяч человек, при этом 40% из них стали жертвами непосредственно военных действий.
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