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Хуситы в Йемене выразили готовность покупать у России пшеницу за рубли

Хуситы в Йемене выразили готовность покупать у России пшеницу за рубли - РИА Новости, 31.03.2022

Хуситы в Йемене выразили готовность покупать у России пшеницу за рубли

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) выразило готовность покупать у Россию пшеницу, расплачиваясь в рублях. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T03:52

2022-03-31T03:52

2022-03-31T05:15

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) выразило готовность покупать у Россию пшеницу, расплачиваясь в рублях.Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду заявил, что считает правильным расширить список экспортируемых за рубли товаров, включив в него, в частности, удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес.Йемен уже почти семь лет является местом ожесточенных боев между группировкой "Ансар Алла" и союзными ей силами, с одной стороны, и йеменской армией, связанной с международно признанным правительством, и арабской военной коалицией во главе с Саудовской Аравией, с другой стороны. Согласно данным ООН на ноябрь прошлого года, конфликт в Йемене унес жизни 377 тысяч человек, при этом 40% из них стали жертвами непосредственно военных действий.

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