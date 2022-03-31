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Арестович заявил, что Россия практически уничтожила ВПК Украины - РИА Новости, 31.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220331/promyshlennost-1781098618.html
Арестович заявил, что Россия практически уничтожила ВПК Украины
Арестович заявил, что Россия практически уничтожила ВПК Украины - РИА Новости, 31.03.2022
Арестович заявил, что Россия практически уничтожила ВПК Украины
Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Россия практически уничтожила военную промышленность Украины. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T15:29
2022-03-31T17:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
алексей арестович
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Россия практически уничтожила военную промышленность Украины."Большая война, военная агрессия и мирное соглашение — это вообще всегда компромиссы между сторонами. Потому что обе стороны несут потери. И если вы думаете, что мы не несем, то вы очень сильно ошибаетесь. Они практически уничтожили нашу военную промышленность, во многом. И во многом добивают гражданскую", — сказал он в видеообращении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа: существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, алексей арестович
15:29 31.03.2022 (обновлено: 17:07 31.03.2022)
 
Арестович заявил, что Россия практически уничтожила ВПК Украины

Арестович заявил, что Россия практически уничтожила военную промышленность Украины

© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в фотобанкУничтоженная украинская бронетехника
Уничтоженная украинская бронетехника - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Михаил Андроник
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Уничтоженная украинская бронетехника
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Россия практически уничтожила военную промышленность Украины.
"Большая война, военная агрессия и мирное соглашение — это вообще всегда компромиссы между сторонами. Потому что обе стороны несут потери. И если вы думаете, что мы не несем, то вы очень сильно ошибаетесь. Они практически уничтожили нашу военную промышленность, во многом. И во многом добивают гражданскую", — сказал он в видеообращении.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа: существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассАлексей Арестович
 
 
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