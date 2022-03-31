https://ria.ru/20220331/promyshlennost-1780984871.html

Немцы испугались прекращения поставок российского газа

Немцы испугались прекращения поставок российского газа - РИА Новости, 31.03.2022

Немцы испугались прекращения поставок российского газа

Отказ от поставок энергоносителей из России приведет к серьезным потрясениям в промышленности Германии. С таким предупреждением, как сообщает Bloomberg,... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T01:39

2022-03-31T01:39

2022-03-31T01:39

в мире

россия

санкции в отношении россии

германия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755959378_0:304:2950:1963_1920x0_80_0_0_da34e9175e65fd467260ab0b90b3cda5.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Отказ от поставок энергоносителей из России приведет к серьезным потрясениям в промышленности Германии. С таким предупреждением, как сообщает Bloomberg, выступили немецкие профсоюзы.Под угрозой остановки сталелитейные, химические и бумажные производства.Отказ от ресурсов из России, кроме того, будет сопровождаться ростом безработицы. В частности, не менее 3,4 миллиона человек могут потерять работу. Кроме того, это может привести к разрушению существующих цепочек промышленного производства.Ранее в среду министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил об активации режима раннего предупреждения ЧС в связи с возможными прекращениями поставок газа из России.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, в ответ на что США и их союзники объявили о новых антироссийских санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. На Западе оказалась заблокированной примерно половина золотовалютных резервов России — около 300 миллиардов долларов.В сложившихся условиях президент Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и правительству в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.Новые механизмы оплаты российского газа в рублях не начнут действовать с 31 марта, это растянутый по времени процесс, сообщил в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220330/germaniya-1780867315.html

россия

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Павел Стуков

Павел Стуков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Павел Стуков

в мире, россия, санкции в отношении россии, германия, украина