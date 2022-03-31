Немцы испугались прекращения поставок российского газа
Немецкие профсоюзы заявили об угрозе для промышленности при отказе от российского газа
Компрессорная станция "Русская"
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Отказ от поставок энергоносителей из России приведет к серьезным потрясениям в промышленности Германии. С таким предупреждением, как сообщает Bloomberg, выступили немецкие профсоюзы.
"Взрывные цены на энергоносители, но, прежде всего, возможное газовое эмбарго, сильно ударят по энергоемкой промышленности", - приводит издание слова президента немецкого химического союза IGBCE Майкла Вассилиадиса.
Под угрозой остановки сталелитейные, химические и бумажные производства.
Отказ от ресурсов из России, кроме того, будет сопровождаться ростом безработицы. В частности, не менее 3,4 миллиона человек могут потерять работу. Кроме того, это может привести к разрушению существующих цепочек промышленного производства.
Ранее в среду министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил об активации режима раннего предупреждения ЧС в связи с возможными прекращениями поставок газа из России.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, в ответ на что США и их союзники объявили о новых антироссийских санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. На Западе оказалась заблокированной примерно половина золотовалютных резервов России — около 300 миллиардов долларов.
В сложившихся условиях президент Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и правительству в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
Новые механизмы оплаты российского газа в рублях не начнут действовать с 31 марта, это растянутый по времени процесс, сообщил в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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