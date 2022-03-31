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В Австралии разбился вертолет с пятью пассажирами на борту
В Австралии разбился вертолет с пятью пассажирами на борту - РИА Новости, 31.03.2022
В Австралии разбился вертолет с пятью пассажирами на борту
Вертолет с пятью человеками на борту потерпел крушение в штате Австралии Виктория на юге страны, сообщают местные СМИ и полиция. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T10:03
2022-03-31T10:03
2022-03-31T10:08
в мире
виктория (австралия)
мельбурн
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Вертолет с пятью человеками на борту потерпел крушение в штате Австралии Виктория на юге страны, сообщают местные СМИ и полиция.По данным телеканала 9news, крушение произошло утром в четверг недалеко от горы Дисаппойнтмент и примерно в 80 км к северу от Мельбурна.Как заявила полиция Виктории, на борту "воздушного судна" находились четверо пассажиров и пилот, при этом об их состоянии не сообщается. Правоохранители пока обнаружили только обломки упавшего вертолета.Полиция начинает поисковую операцию.
https://ria.ru/20220329/meksika-1780583486.html
виктория (австралия)
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, виктория (австралия), мельбурн
10:03 31.03.2022 (обновлено: 10:08 31.03.2022)
В Австралии разбился вертолет с пятью пассажирами на борту
Вертолет с пятью пассажирами на борту разбился в Австралии