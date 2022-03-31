https://ria.ru/20220331/proisshestvie-1781008999.html

В Австралии разбился вертолет с пятью пассажирами на борту

В Австралии разбился вертолет с пятью пассажирами на борту - РИА Новости, 31.03.2022

В Австралии разбился вертолет с пятью пассажирами на борту

Вертолет с пятью человеками на борту потерпел крушение в штате Австралии Виктория на юге страны, сообщают местные СМИ и полиция. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T10:03

2022-03-31T10:03

2022-03-31T10:08

в мире

виктория (австралия)

мельбурн

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Вертолет с пятью человеками на борту потерпел крушение в штате Австралии Виктория на юге страны, сообщают местные СМИ и полиция.По данным телеканала 9news, крушение произошло утром в четверг недалеко от горы Дисаппойнтмент и примерно в 80 км к северу от Мельбурна.Как заявила полиция Виктории, на борту "воздушного судна" находились четверо пассажиров и пилот, при этом об их состоянии не сообщается. Правоохранители пока обнаружили только обломки упавшего вертолета.Полиция начинает поисковую операцию.

https://ria.ru/20220329/meksika-1780583486.html

виктория (австралия)

мельбурн

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Мадина Моргоева

в мире, виктория (австралия), мельбурн