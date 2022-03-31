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Правительство внесло в Госдуму проект о поддержке бюджетов регионов - РИА Новости, 31.03.2022
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Правительство внесло в Госдуму проект о поддержке бюджетов регионов
Правительство внесло в Госдуму проект о поддержке бюджетов регионов - РИА Новости, 31.03.2022
Правительство внесло в Госдуму проект о поддержке бюджетов регионов
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на поддержание финансовой стабильности региональных бюджетов в условиях внешнего санкционного... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T23:50
2022-03-31T23:50
экономика
россия
правительство рф
госдума рф
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на поддержание финансовой стабильности региональных бюджетов в условиях внешнего санкционного давления, следует из базы данных нижней палаты парламента.Документ, в частности, дает Минфину России право предоставлять регионам в 2022 году кредиты из федерального бюджета в общем объеме до 255,3 миллиарда рублей для погашения долговых обязательств по государственным ценным бумагам субъекта РФ и кредитам, полученным от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций. Это касается обязательств, сложившихся на начало текущего года и подлежащих погашению в марте-декабре.Такие бюджетные кредиты предоставляются регионам, чей уровень расчетной бюджетной обеспеченности на 2022 год не превышает 1,5 со сроком погашения не позднее 2028 года включительно. Плата за пользование этими средствами составит 0,1% годовых. А бюджетный кредит на пополнение остатка средств на едином счете регионального бюджета в текущем году будет предоставляться субъекту РФ в размере, не превышающем 10% доходов его бюджета, на срок не более 270 дней.Помимо этого, регионы освобождаются от погашения в 2022 году задолженности по ранее реструктурированным бюджетным кредитам. Погашение основного долга и процентов, начисленных по таким кредитам на дату реструктуризации, переносится с текущего года на 2029 год.Законопроект также предоставляет кабмину право провести в 2022 году новую реструктуризацию или частичное списание задолженности регионов перед РФ по бюджетным кредитам, предоставленным на частичное покрытие дефицитов их бюджетов.Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования. Его реализация позволит снизить долговую нагрузку на субъекты РФ и сократить их расходы на обслуживание заимствований.
https://ria.ru/20220330/biznes-1780806939.html
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экономика, россия, правительство рф, госдума рф
23:50 31.03.2022
 
Правительство внесло в Госдуму проект о поддержке бюджетов регионов

Правительство внесло в Госдуму проект о поддержке бюджетов регионов в условиях санкций

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на поддержание финансовой стабильности региональных бюджетов в условиях внешнего санкционного давления, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ, в частности, дает Минфину России право предоставлять регионам в 2022 году кредиты из федерального бюджета в общем объеме до 255,3 миллиарда рублей для погашения долговых обязательств по государственным ценным бумагам субъекта РФ и кредитам, полученным от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций. Это касается обязательств, сложившихся на начало текущего года и подлежащих погашению в марте-декабре.
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Такие бюджетные кредиты предоставляются регионам, чей уровень расчетной бюджетной обеспеченности на 2022 год не превышает 1,5 со сроком погашения не позднее 2028 года включительно. Плата за пользование этими средствами составит 0,1% годовых. А бюджетный кредит на пополнение остатка средств на едином счете регионального бюджета в текущем году будет предоставляться субъекту РФ в размере, не превышающем 10% доходов его бюджета, на срок не более 270 дней.
Помимо этого, регионы освобождаются от погашения в 2022 году задолженности по ранее реструктурированным бюджетным кредитам. Погашение основного долга и процентов, начисленных по таким кредитам на дату реструктуризации, переносится с текущего года на 2029 год.
Законопроект также предоставляет кабмину право провести в 2022 году новую реструктуризацию или частичное списание задолженности регионов перед РФ по бюджетным кредитам, предоставленным на частичное покрытие дефицитов их бюджетов.
Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования. Его реализация позволит снизить долговую нагрузку на субъекты РФ и сократить их расходы на обслуживание заимствований.
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