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Авито Услуги запускает образовательный проект для бизнеса в сфере услуг - РИА Новости, 31.03.2022
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Авито Услуги запускает образовательный проект для бизнеса в сфере услуг
Авито Услуги запускает образовательный проект для бизнеса в сфере услуг - РИА Новости, 31.03.2022
Авито Услуги запускает образовательный проект для бизнеса в сфере услуг
Сервис Авито Услуги запускает серию образовательных вебинаров для представителей малого и среднего бизнеса. Программа поможет предпринимателям поддержать... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T16:22
2022-03-31T16:45
технологии
авито
общество
россия
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Сервис Авито Услуги запускает серию образовательных вебинаров для представителей малого и среднего бизнеса. Программа поможет предпринимателям поддержать эффективность бизнеса в новых экономических условиях, а также получить информацию о том, как работать над онлайн-привлечением клиентов, сообщает компания.Программа откроется циклом открытых вебинаров о продвижении и работе с площадкой Авито Услуг. Спикерами вебинаров выступят приглашенные эксперты, а также представители компании. Первый образовательный вебинар от Авито Услуг пройдет 8 апреля. Участники встречи узнают как правильно оформить объявление об услугах, чтобы увеличить онлайн-продажи и выделиться среди конкурентов в своей категории. Спикером выступит копирайтер, преподаватель, автор блога и книги "Копирайтинг с нуля" Даниил Шардаков.На следующих вебинарах эксперты Авито расскажут о том, как повысить эффективность продвижения услуг и какие факторы повышают доверие пользователей к профилям специалистов.Накануне Авито Услуги инициировал открытую онлайн-конференцию "Сервис для сервисов", в рамках которой эксперты рассказали о том, в какую сторону движется рынок услуг и что происходит со спросом в отдельных категориях прямо сейчас.
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технологии, авито, общество, россия, новости компаний - экономика
16:22 31.03.2022 (обновлено: 16:45 31.03.2022)
 

Авито Услуги запускает образовательный проект для бизнеса в сфере услуг

© Фото : Пресс-служба АвитоАвито Услуги запускает образовательный проект для бизнеса в сфере услуг
Авито Услуги запускает образовательный проект для бизнеса в сфере услуг - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© Фото : Пресс-служба Авито
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Сервис Авито Услуги запускает серию образовательных вебинаров для представителей малого и среднего бизнеса. Программа поможет предпринимателям поддержать эффективность бизнеса в новых экономических условиях, а также получить информацию о том, как работать над онлайн-привлечением клиентов, сообщает компания.
Программа откроется циклом открытых вебинаров о продвижении и работе с площадкой Авито Услуг. Спикерами вебинаров выступят приглашенные эксперты, а также представители компании. Первый образовательный вебинар от Авито Услуг пройдет 8 апреля. Участники встречи узнают как правильно оформить объявление об услугах, чтобы увеличить онлайн-продажи и выделиться среди конкурентов в своей категории. Спикером выступит копирайтер, преподаватель, автор блога и книги "Копирайтинг с нуля" Даниил Шардаков.
На следующих вебинарах эксперты Авито расскажут о том, как повысить эффективность продвижения услуг и какие факторы повышают доверие пользователей к профилям специалистов.
Накануне Авито Услуги инициировал открытую онлайн-конференцию "Сервис для сервисов", в рамках которой эксперты рассказали о том, в какую сторону движется рынок услуг и что происходит со спросом в отдельных категориях прямо сейчас.
Логотип в офисе компании Avito в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 14:49
"Авито" запускает меры поддержки для предпринимателей
 
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