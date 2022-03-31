https://ria.ru/20220331/proekt-1781115760.html

Авито Услуги запускает образовательный проект для бизнеса в сфере услуг

Авито Услуги запускает образовательный проект для бизнеса в сфере услуг - РИА Новости, 31.03.2022

Авито Услуги запускает образовательный проект для бизнеса в сфере услуг

Сервис Авито Услуги запускает серию образовательных вебинаров для представителей малого и среднего бизнеса. Программа поможет предпринимателям поддержать... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T16:22

2022-03-31T16:22

2022-03-31T16:45

технологии

авито

общество

россия

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Сервис Авито Услуги запускает серию образовательных вебинаров для представителей малого и среднего бизнеса. Программа поможет предпринимателям поддержать эффективность бизнеса в новых экономических условиях, а также получить информацию о том, как работать над онлайн-привлечением клиентов, сообщает компания.Программа откроется циклом открытых вебинаров о продвижении и работе с площадкой Авито Услуг. Спикерами вебинаров выступят приглашенные эксперты, а также представители компании. Первый образовательный вебинар от Авито Услуг пройдет 8 апреля. Участники встречи узнают как правильно оформить объявление об услугах, чтобы увеличить онлайн-продажи и выделиться среди конкурентов в своей категории. Спикером выступит копирайтер, преподаватель, автор блога и книги "Копирайтинг с нуля" Даниил Шардаков.На следующих вебинарах эксперты Авито расскажут о том, как повысить эффективность продвижения услуг и какие факторы повышают доверие пользователей к профилям специалистов.Накануне Авито Услуги инициировал открытую онлайн-конференцию "Сервис для сервисов", в рамках которой эксперты рассказали о том, в какую сторону движется рынок услуг и что происходит со спросом в отдельных категориях прямо сейчас.

https://ria.ru/20220309/avito-1777292310.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, авито, общество, россия, новости компаний - экономика