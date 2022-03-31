В ФАО сообщили об остром дефиците продовольствия из-за конфликта на Украине
ФАО: многие страны испытывают острый дефицит продовольствия из-за конфликта на Украине
Урожай пшеницы на полях в Волгоградской области
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Конфликт на Украине ударяет по продовольственной ситуации в мире, так как Россия и Украина вместе являются мировой житницей, заявил директор московского отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН Олег Кобяков.
По его словам, помимо COVID-19, который усугубил ситуацию с голодом и продовольственной обеспеченностью на планете настолько, что за года число голодающих постоянно выросло с 690 миллионов, до 811-820 миллионов, события последнего времени и конфликт на Украине сказываются не только российском и украинском продовольственном рынке, но и мировом рынке.
"Сейчас каждый десятый житель на планете испытывает проблемы с обеспечением продовольствием", - сказал Кобяков в ходе мероприятия в дискуссионном клубе "Валдай" на тему "Мир на грани голода: как преодолеть нынешний продовольственный кризис?".
Он подчеркнул, что Россия и Украина вместе являются мировой житницей особенно в том, что касается зерновых - производство и пшеницы, ржи и кукурузы, подсолнечника и рапса.
"Когда мы получили в наше распоряжение обобщенную информацию, то были удивлены, какое большое количество стран напрямую зависят от продовольственного импорта из России и Украины. Это целые регионы - вся Передняя Азия, вся Северная Африка, многие другие страны Африки, страны Азии, даже страны Латинской Америки и Европа", - добавил директор московского отделения ФАО.
По его словам, более 50 стран удовлетворяют значительную часть своей потребности в продовольственном сырье за счет импорта из РФ и Украины. Кризис ударяет сильнее всего по самым бедным из этих стран, составляющих большинство, добавил Кобяков, отметив, что за последние месяцы цены на пшеницу подскочили на 40% и выше, многие страны испытывают проблемы с поставками и острый дефицит.