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В ФАО сообщили об остром дефиците продовольствия из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 31.03.2022
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В ФАО сообщили об остром дефиците продовольствия из-за конфликта на Украине
В ФАО сообщили об остром дефиците продовольствия из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 31.03.2022
В ФАО сообщили об остром дефиците продовольствия из-за конфликта на Украине
Конфликт на Украине ударяет по продовольственной ситуации в мире, так как Россия и Украина вместе являются мировой житницей, заявил директор московского... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T13:02
2022-03-31T13:02
фао
экономика
россия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Конфликт на Украине ударяет по продовольственной ситуации в мире, так как Россия и Украина вместе являются мировой житницей, заявил директор московского отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН Олег Кобяков.По его словам, помимо COVID-19, который усугубил ситуацию с голодом и продовольственной обеспеченностью на планете настолько, что за года число голодающих постоянно выросло с 690 миллионов, до 811-820 миллионов, события последнего времени и конфликт на Украине сказываются не только российском и украинском продовольственном рынке, но и мировом рынке."Сейчас каждый десятый житель на планете испытывает проблемы с обеспечением продовольствием", - сказал Кобяков в ходе мероприятия в дискуссионном клубе "Валдай" на тему "Мир на грани голода: как преодолеть нынешний продовольственный кризис?".Он подчеркнул, что Россия и Украина вместе являются мировой житницей особенно в том, что касается зерновых - производство и пшеницы, ржи и кукурузы, подсолнечника и рапса."Когда мы получили в наше распоряжение обобщенную информацию, то были удивлены, какое большое количество стран напрямую зависят от продовольственного импорта из России и Украины. Это целые регионы - вся Передняя Азия, вся Северная Африка, многие другие страны Африки, страны Азии, даже страны Латинской Америки и Европа", - добавил директор московского отделения ФАО.По его словам, более 50 стран удовлетворяют значительную часть своей потребности в продовольственном сырье за счет импорта из РФ и Украины. Кризис ударяет сильнее всего по самым бедным из этих стран, составляющих большинство, добавил Кобяков, отметив, что за последние месяцы цены на пшеницу подскочили на 40% и выше, многие страны испытывают проблемы с поставками и острый дефицит.
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фао, экономика, россия, украина, в мире, оон
13:02 31.03.2022
 
В ФАО сообщили об остром дефиците продовольствия из-за конфликта на Украине

ФАО: многие страны испытывают острый дефицит продовольствия из-за конфликта на Украине

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкУрожай пшеницы на полях в Волгоградской области
Урожай пшеницы на полях в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Урожай пшеницы на полях в Волгоградской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Конфликт на Украине ударяет по продовольственной ситуации в мире, так как Россия и Украина вместе являются мировой житницей, заявил директор московского отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН Олег Кобяков.
По его словам, помимо COVID-19, который усугубил ситуацию с голодом и продовольственной обеспеченностью на планете настолько, что за года число голодающих постоянно выросло с 690 миллионов, до 811-820 миллионов, события последнего времени и конфликт на Украине сказываются не только российском и украинском продовольственном рынке, но и мировом рынке.
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"Сейчас каждый десятый житель на планете испытывает проблемы с обеспечением продовольствием", - сказал Кобяков в ходе мероприятия в дискуссионном клубе "Валдай" на тему "Мир на грани голода: как преодолеть нынешний продовольственный кризис?".
Он подчеркнул, что Россия и Украина вместе являются мировой житницей особенно в том, что касается зерновых - производство и пшеницы, ржи и кукурузы, подсолнечника и рапса.
"Когда мы получили в наше распоряжение обобщенную информацию, то были удивлены, какое большое количество стран напрямую зависят от продовольственного импорта из России и Украины. Это целые регионы - вся Передняя Азия, вся Северная Африка, многие другие страны Африки, страны Азии, даже страны Латинской Америки и Европа", - добавил директор московского отделения ФАО.
По его словам, более 50 стран удовлетворяют значительную часть своей потребности в продовольственном сырье за счет импорта из РФ и Украины. Кризис ударяет сильнее всего по самым бедным из этих стран, составляющих большинство, добавил Кобяков, отметив, что за последние месяцы цены на пшеницу подскочили на 40% и выше, многие страны испытывают проблемы с поставками и острый дефицит.
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