https://ria.ru/20220331/prodovolstvie-1781052728.html

В ФАО сообщили об остром дефиците продовольствия из-за конфликта на Украине

В ФАО сообщили об остром дефиците продовольствия из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 31.03.2022

В ФАО сообщили об остром дефиците продовольствия из-за конфликта на Украине

Конфликт на Украине ударяет по продовольственной ситуации в мире, так как Россия и Украина вместе являются мировой житницей, заявил директор московского... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T13:02

2022-03-31T13:02

2022-03-31T13:02

фао

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Конфликт на Украине ударяет по продовольственной ситуации в мире, так как Россия и Украина вместе являются мировой житницей, заявил директор московского отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН Олег Кобяков.По его словам, помимо COVID-19, который усугубил ситуацию с голодом и продовольственной обеспеченностью на планете настолько, что за года число голодающих постоянно выросло с 690 миллионов, до 811-820 миллионов, события последнего времени и конфликт на Украине сказываются не только российском и украинском продовольственном рынке, но и мировом рынке."Сейчас каждый десятый житель на планете испытывает проблемы с обеспечением продовольствием", - сказал Кобяков в ходе мероприятия в дискуссионном клубе "Валдай" на тему "Мир на грани голода: как преодолеть нынешний продовольственный кризис?".Он подчеркнул, что Россия и Украина вместе являются мировой житницей особенно в том, что касается зерновых - производство и пшеницы, ржи и кукурузы, подсолнечника и рапса."Когда мы получили в наше распоряжение обобщенную информацию, то были удивлены, какое большое количество стран напрямую зависят от продовольственного импорта из России и Украины. Это целые регионы - вся Передняя Азия, вся Северная Африка, многие другие страны Африки, страны Азии, даже страны Латинской Америки и Европа", - добавил директор московского отделения ФАО.По его словам, более 50 стран удовлетворяют значительную часть своей потребности в продовольственном сырье за счет импорта из РФ и Украины. Кризис ударяет сильнее всего по самым бедным из этих стран, составляющих большинство, добавил Кобяков, отметив, что за последние месяцы цены на пшеницу подскочили на 40% и выше, многие страны испытывают проблемы с поставками и острый дефицит.

https://ria.ru/20220331/myaso-1780991561.html

https://ria.ru/20220331/golod-1781027968.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

фао, экономика, россия, украина, в мире, оон