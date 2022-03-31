https://ria.ru/20220331/problemy-1781025704.html

Польская пропаганда привыкла вешать все проблемы на Россию, заявил Медведев

Польская пропаганда привыкла вешать все проблемы на Россию, заявил Медведев - РИА Новости, 31.03.2022

Польская пропаганда привыкла вешать все проблемы на Россию, заявил Медведев

Польская пропаганда привыкла вешать все проблемы на Россию, в этом смысле она похожа на прибалтийскую и украинскую, надежды на нормализацию общения не остается, РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T11:20

2022-03-31T11:20

2022-03-31T11:25

россия

польша

украина

в мире

совет безопасности рф

дмитрий медведев

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Польская пропаганда привыкла вешать все проблемы на Россию, в этом смысле она похожа на прибалтийскую и украинскую, надежды на нормализацию общения не остается, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для агентства Sputnik Polska."Гораздо проще списать все грехи на Россию – а вместе с ними и ответственность за обидные провалы. Польская пропаганда привыкла все вешать на нашу страну. В этом смысле она очень похожа на прибалтийскую и украинскую", - написал он.Медведев отметил, что Польша считает события на Украине, "Крымскую весну" прекрасным поводом заморозить любые связанные с Россией инициативы, поддерживать "режим антироссийских санкций и нагнетание новой холодной войны".Он также выразил мнение, что "сохраняющиеся фантомные боли прошлого и иррациональная тоска о не случившейся "великой истории" Польши продолжают довлеть над польским истеблишментом, не оставляя даже тени надежды на нормализацию общения".

https://ria.ru/20220330/rusofobiya-1780834961.html

https://ria.ru/20220329/polsha-1780709637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, польша, украина, в мире, совет безопасности рф, дмитрий медведев