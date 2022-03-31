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Польская пропаганда привыкла вешать все проблемы на Россию, заявил Медведев - РИА Новости, 31.03.2022
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Польская пропаганда привыкла вешать все проблемы на Россию, заявил Медведев
Польская пропаганда привыкла вешать все проблемы на Россию, заявил Медведев - РИА Новости, 31.03.2022
Польская пропаганда привыкла вешать все проблемы на Россию, заявил Медведев
Польская пропаганда привыкла вешать все проблемы на Россию, в этом смысле она похожа на прибалтийскую и украинскую, надежды на нормализацию общения не остается, РИА Новости, 31.03.2022
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россия
польша
украина
в мире
совет безопасности рф
дмитрий медведев
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Польская пропаганда привыкла вешать все проблемы на Россию, в этом смысле она похожа на прибалтийскую и украинскую, надежды на нормализацию общения не остается, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для агентства Sputnik Polska."Гораздо проще списать все грехи на Россию – а вместе с ними и ответственность за обидные провалы. Польская пропаганда привыкла все вешать на нашу страну. В этом смысле она очень похожа на прибалтийскую и украинскую", - написал он.Медведев отметил, что Польша считает события на Украине, "Крымскую весну" прекрасным поводом заморозить любые связанные с Россией инициативы, поддерживать "режим антироссийских санкций и нагнетание новой холодной войны".Он также выразил мнение, что "сохраняющиеся фантомные боли прошлого и иррациональная тоска о не случившейся "великой истории" Польши продолжают довлеть над польским истеблишментом, не оставляя даже тени надежды на нормализацию общения".
https://ria.ru/20220330/rusofobiya-1780834961.html
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россия, польша, украина, в мире, совет безопасности рф, дмитрий медведев
11:20 31.03.2022 (обновлено: 11:25 31.03.2022)
 
Польская пропаганда привыкла вешать все проблемы на Россию, заявил Медведев

Зампред Совбеза Медведев: польская пропаганда привыкла вешать все проблемы на Россию

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Московский Кремль
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Польская пропаганда привыкла вешать все проблемы на Россию, в этом смысле она похожа на прибалтийскую и украинскую, надежды на нормализацию общения не остается, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для агентства Sputnik Polska.
"Гораздо проще списать все грехи на Россию – а вместе с ними и ответственность за обидные провалы. Польская пропаганда привыкла все вешать на нашу страну. В этом смысле она очень похожа на прибалтийскую и украинскую", - написал он.
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Он также выразил мнение, что "сохраняющиеся фантомные боли прошлого и иррациональная тоска о не случившейся "великой истории" Польши продолжают довлеть над польским истеблишментом, не оставляя даже тени надежды на нормализацию общения".
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