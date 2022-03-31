https://ria.ru/20220331/problemy-1781025704.html
Польская пропаганда привыкла вешать все проблемы на Россию, заявил Медведев
Польская пропаганда привыкла вешать все проблемы на Россию, заявил Медведев - РИА Новости, 31.03.2022
Польская пропаганда привыкла вешать все проблемы на Россию, заявил Медведев
Польская пропаганда привыкла вешать все проблемы на Россию, в этом смысле она похожа на прибалтийскую и украинскую, надежды на нормализацию общения не остается, РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T11:20
2022-03-31T11:20
2022-03-31T11:25
россия
польша
украина
в мире
совет безопасности рф
дмитрий медведев
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Польская пропаганда привыкла вешать все проблемы на Россию, в этом смысле она похожа на прибалтийскую и украинскую, надежды на нормализацию общения не остается, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для агентства Sputnik Polska."Гораздо проще списать все грехи на Россию – а вместе с ними и ответственность за обидные провалы. Польская пропаганда привыкла все вешать на нашу страну. В этом смысле она очень похожа на прибалтийскую и украинскую", - написал он.Медведев отметил, что Польша считает события на Украине, "Крымскую весну" прекрасным поводом заморозить любые связанные с Россией инициативы, поддерживать "режим антироссийских санкций и нагнетание новой холодной войны".Он также выразил мнение, что "сохраняющиеся фантомные боли прошлого и иррациональная тоска о не случившейся "великой истории" Польши продолжают довлеть над польским истеблишментом, не оставляя даже тени надежды на нормализацию общения".
https://ria.ru/20220330/rusofobiya-1780834961.html
https://ria.ru/20220329/polsha-1780709637.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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7 495 645-6601
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россия, польша, украина, в мире, совет безопасности рф, дмитрий медведев
11:20 31.03.2022 (обновлено: 11:25 31.03.2022)
Польская пропаганда привыкла вешать все проблемы на Россию, заявил Медведев
Зампред Совбеза Медведев: польская пропаганда привыкла вешать все проблемы на Россию