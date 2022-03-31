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В Госдуме назвали отказ киевских властей признать Крым их "личным горем"

В Госдуме назвали отказ киевских властей признать Крым их "личным горем" - РИА Новости, 31.03.2022

В Госдуме назвали отказ киевских властей признать Крым их "личным горем"

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что признание российского статуса Крыма Украиной неизбежно, а отказ нынешней украинской власти... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T07:12

2022-03-31T07:12

2022-03-31T07:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что признание российского статуса Крыма Украиной неизбежно, а отказ нынешней украинской власти принимать это решение - это их личное горе.По его словам, все заявления киевских властей о возвращении полуострова под контроль Украины – это результат их политической агонии."Крым будет признан однозначно", - подчеркнул депутат.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://radiosputnik.ria.ru/20220330/krym-1780958569.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, украина, в мире