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В Госдуме назвали отказ киевских властей признать Крым их "личным горем" - РИА Новости, 31.03.2022
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В Госдуме назвали отказ киевских властей признать Крым их "личным горем"
В Госдуме назвали отказ киевских властей признать Крым их "личным горем" - РИА Новости, 31.03.2022
В Госдуме назвали отказ киевских властей признать Крым их "личным горем"
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что признание российского статуса Крыма Украиной неизбежно, а отказ нынешней украинской власти... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T07:12
2022-03-31T07:12
россия
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что признание российского статуса Крыма Украиной неизбежно, а отказ нынешней украинской власти принимать это решение - это их личное горе.По его словам, все заявления киевских властей о возвращении полуострова под контроль Украины – это результат их политической агонии."Крым будет признан однозначно", - подчеркнул депутат.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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россия, украина, в мире
07:12 31.03.2022
 
В Госдуме назвали отказ киевских властей признать Крым их "личным горем"

Депутат Госдумы Шеремет назвал отказ киевских властей признать Крым их "личным горем"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что признание российского статуса Крыма Украиной неизбежно, а отказ нынешней украинской власти принимать это решение - это их личное горе.
"Признание Крыма со стороны Украины неизбежно, как бы нынешний киевский режим не противился и не оттягивал это. Вопрос даже не обсуждаем. То, что нынешняя украинская власть противится этому решению - это их личное горе. Все их нынешние заявления нам глубоко параллельны", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, все заявления киевских властей о возвращении полуострова под контроль Украины – это результат их политической агонии.
"Крым будет признан однозначно", - подчеркнул депутат.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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