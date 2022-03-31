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Олег Кожемяко: Приморье готово переправлять белорусские товары в Китай - РИА Новости, 31.03.2022
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Олег Кожемяко: Приморье готово переправлять белорусские товары в Китай
Олег Кожемяко: Приморье готово переправлять белорусские товары в Китай - РИА Новости, 31.03.2022
Олег Кожемяко: Приморье готово переправлять белорусские товары в Китай
Порты Приморского края готовы принять товары из Белоруссии, чтобы отправлять их в Китай, рассказал журналистам губернатор Олег Кожемяко на российско-белорусском РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T17:09
2022-03-31T17:09
союзное государство
россия
белоруссия
приморский край
олег кожемяко
миа "россия сегодня"
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Порты Приморского края готовы принять товары из Белоруссии, чтобы отправлять их в Китай, рассказал журналистам губернатор Олег Кожемяко на российско-белорусском экспертно-медийном форуме "Союзное государство: экономическая интеграция – задачи развития".Глава Приморья отметил, что товарооборот с Белоруссией за последние три года увеличился практически в четыре раза по всем направлениям.В четверг в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" открылся российско-белорусский экспертно-медийный форум "Союзное государство: экономическая интеграция – задачи развития".
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россия, белоруссия, приморский край, олег кожемяко, миа "россия сегодня", санкции в отношении россии
17:09 31.03.2022
 

Олег Кожемяко: Приморье готово переправлять белорусские товары в Китай

© РИА Новости / Владимир ТрефиловФорум "Союзное государство: экономическая интеграция – задачи развития"
Форум Союзное государство: экономическая интеграция – задачи развития - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Порты Приморского края готовы принять товары из Белоруссии, чтобы отправлять их в Китай, рассказал журналистам губернатор Олег Кожемяко на российско-белорусском экспертно-медийном форуме "Союзное государство: экономическая интеграция – задачи развития".
"Сейчас они просто по природе своей усилятся. Во-первых, это отправка в Китай белорусских товаров, которая произойдет, я думаю, что через приморские порты. И мы готовы к тому перемещению порядка 9 миллионов грузов, о которых сегодня рассказали представители Белоруссии, с тем, чтобы они через наши порты направлялись в Шанхай, другие города", - сказал Кожемяко.
Глава Приморья отметил, что товарооборот с Белоруссией за последние три года увеличился практически в четыре раза по всем направлениям.
"Я думаю, что сейчас он еще больше возрастет, с учетом того, что уже белорусские строители приехали и строят наши объекты: музыкальное училище, хореографическое училище. В дальнейшем - культурно-выставочный центр. По всем направлениям мы видим пути сближения", - добавил Кожемяко.
В четверг в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" открылся российско-белорусский экспертно-медийный форум "Союзное государство: экономическая интеграция – задачи развития".
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Союзное государствоРоссияБелоруссияПриморский крайОлег КожемякоМИА "Россия сегодня"Санкции в отношении России
 
 
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