Олег Кожемяко: Приморье готово переправлять белорусские товары в Китай
© РИА Новости / Владимир ТрефиловФорум "Союзное государство: экономическая интеграция – задачи развития"
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Порты Приморского края готовы принять товары из Белоруссии, чтобы отправлять их в Китай, рассказал журналистам губернатор Олег Кожемяко на российско-белорусском экспертно-медийном форуме "Союзное государство: экономическая интеграция – задачи развития".
"Сейчас они просто по природе своей усилятся. Во-первых, это отправка в Китай белорусских товаров, которая произойдет, я думаю, что через приморские порты. И мы готовы к тому перемещению порядка 9 миллионов грузов, о которых сегодня рассказали представители Белоруссии, с тем, чтобы они через наши порты направлялись в Шанхай, другие города", - сказал Кожемяко.
Глава Приморья отметил, что товарооборот с Белоруссией за последние три года увеличился практически в четыре раза по всем направлениям.
"Я думаю, что сейчас он еще больше возрастет, с учетом того, что уже белорусские строители приехали и строят наши объекты: музыкальное училище, хореографическое училище. В дальнейшем - культурно-выставочный центр. По всем направлениям мы видим пути сближения", - добавил Кожемяко.
В четверг в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" открылся российско-белорусский экспертно-медийный форум "Союзное государство: экономическая интеграция – задачи развития".