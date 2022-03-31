Олег Кожемяко: Приморье готово переправлять белорусские товары в Китай

"Сейчас они просто по природе своей усилятся. Во-первых, это отправка в Китай белорусских товаров, которая произойдет, я думаю, что через приморские порты. И мы готовы к тому перемещению порядка 9 миллионов грузов, о которых сегодня рассказали представители Белоруссии, с тем, чтобы они через наши порты направлялись в Шанхай, другие города", - сказал Кожемяко.