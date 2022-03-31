https://ria.ru/20220331/primore-1780990888.html

Источник раскрыл детали уголовного дела об изнасиловании девочки в Приморье

Источник раскрыл детали уголовного дела об изнасиловании девочки в Приморье - РИА Новости, 31.03.2022

Источник раскрыл детали уголовного дела об изнасиловании девочки в Приморье

Девочка в Приморье, которая, по предварительным данным, подвергалась изнасилованию со стороны сверстников, рассказала об этом матери после ссоры с мальчиками,... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T06:17

2022-03-31T06:17

2022-03-31T10:18

происшествия

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 31 мар — РИА Новости. Девочка в Приморье, которая, по предварительным данным, подвергалась изнасилованию со стороны сверстников, рассказала об этом матери после ссоры с мальчиками, они ее не шантажировали, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее региональное СУ СК России сообщило, что в правоохранительные органы поступило заявление от местной жительницы о том, что ее 12-летняя дочь подверглась изнасилованию сверстниками. Возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 131 УК России "Изнасилование". По версии следствия, "с сентября по декабрь 2021 года малолетние знакомые потерпевшей неоднократно вступали с ней в половую связь". В отношении всех фигурантов назначены судебно-психиатрические экспертизы.Источник рассказал, что перед инцидентом мальчики попросили девочку подписать пустую бумагу, но ребенка не шантажировали этим."Девочка изъявила желание находиться в центре реабилитации. Всем участникам событий — по 12 лет, их не могут привлечь к уголовной ответственности. Их поставят на учет", — добавил источник.Согласно статье 20 УК России, за изнасилование подлежат уголовной ответственности лица, достигшие ко времени совершения преступления 14-летнего возраста.

https://radiosputnik.ria.ru/20220328/bastrykin-1780508621.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, россия