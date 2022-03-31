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Источник раскрыл детали уголовного дела об изнасиловании девочки в Приморье - РИА Новости, 31.03.2022
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Источник раскрыл детали уголовного дела об изнасиловании девочки в Приморье
Источник раскрыл детали уголовного дела об изнасиловании девочки в Приморье - РИА Новости, 31.03.2022
Источник раскрыл детали уголовного дела об изнасиловании девочки в Приморье
Девочка в Приморье, которая, по предварительным данным, подвергалась изнасилованию со стороны сверстников, рассказала об этом матери после ссоры с мальчиками,... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T06:17
2022-03-31T10:18
происшествия
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 31 мар — РИА Новости. Девочка в Приморье, которая, по предварительным данным, подвергалась изнасилованию со стороны сверстников, рассказала об этом матери после ссоры с мальчиками, они ее не шантажировали, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее региональное СУ СК России сообщило, что в правоохранительные органы поступило заявление от местной жительницы о том, что ее 12-летняя дочь подверглась изнасилованию сверстниками. Возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 131 УК России "Изнасилование". По версии следствия, "с сентября по декабрь 2021 года малолетние знакомые потерпевшей неоднократно вступали с ней в половую связь". В отношении всех фигурантов назначены судебно-психиатрические экспертизы.Источник рассказал, что перед инцидентом мальчики попросили девочку подписать пустую бумагу, но ребенка не шантажировали этим."Девочка изъявила желание находиться в центре реабилитации. Всем участникам событий — по 12 лет, их не могут привлечь к уголовной ответственности. Их поставят на учет", — добавил источник.Согласно статье 20 УК России, за изнасилование подлежат уголовной ответственности лица, достигшие ко времени совершения преступления 14-летнего возраста.
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происшествия, россия
06:17 31.03.2022 (обновлено: 10:18 31.03.2022)
 
Источник раскрыл детали уголовного дела об изнасиловании девочки в Приморье

Изнасилованная в Приморье девочка рассказала об инциденте матери после ссоры с мальчиками

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
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ВЛАДИВОСТОК, 31 мар — РИА Новости. Девочка в Приморье, которая, по предварительным данным, подвергалась изнасилованию со стороны сверстников, рассказала об этом матери после ссоры с мальчиками, они ее не шантажировали, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее региональное СУ СК России сообщило, что в правоохранительные органы поступило заявление от местной жительницы о том, что ее 12-летняя дочь подверглась изнасилованию сверстниками. Возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 131 УК России "Изнасилование". По версии следствия, "с сентября по декабрь 2021 года малолетние знакомые потерпевшей неоднократно вступали с ней в половую связь". В отношении всех фигурантов назначены судебно-психиатрические экспертизы.
Источник рассказал, что перед инцидентом мальчики попросили девочку подписать пустую бумагу, но ребенка не шантажировали этим.

"Она подписала пустой лист, без текста. Рассказать о случившемся матери девочка решила только недавно после ссоры с мальчиками, которая началась в январе", — отметил собеседник.

"Девочка изъявила желание находиться в центре реабилитации. Всем участникам событий — по 12 лет, их не могут привлечь к уголовной ответственности. Их поставят на учет", — добавил источник.
Согласно статье 20 УК России, за изнасилование подлежат уголовной ответственности лица, достигшие ко времени совершения преступления 14-летнего возраста.
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