https://ria.ru/20220331/prilepin-1781166036.html
В первую очередь нужно создать администрации в Херсоне, считает Прилепин
В первую очередь нужно создать администрации в Херсоне, считает Прилепин - РИА Новости, 31.03.2022
В первую очередь нужно создать администрации в Херсоне, считает Прилепин
Первоочередная задача в Херсонской области – установление администраций, туда были направлены специалисты, заявил РИА Новости сопредседатель партии... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T20:12
2022-03-31T20:12
2022-03-31T20:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
херсонская область
захар прилепин
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Первоочередная задача в Херсонской области – установление администраций, туда были направлены специалисты, заявил РИА Новости сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду", писатель Захар Прилепин."Мы заехали с нашей командой, на самом деле заехали, в Херсонскую область с бойцами и с управленцами, потому что, конечно же, первоочередная задача на тех территориях, которые освобождены, но еще не в полной мере денацифицированы, да и не в полной мере демилитаризированы... устанавливать администрации и начинать там работу", - сказал он.По словам Прилепина, в Херсонскую область были доставлены гуманитарные грузы, туда приехали и военкоры. Кроме того, гуманитарную помощь доставили в Мариуполь.
https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , захар прилепин, украина, ситуация в днр и лнр
В первую очередь нужно создать администрации в Херсоне, считает Прилепин
Писатель Прилепин: первоочередная задача в Херсоне – установление администраций