https://ria.ru/20220331/prilepin-1781166036.html

В первую очередь нужно создать администрации в Херсоне, считает Прилепин

В первую очередь нужно создать администрации в Херсоне, считает Прилепин - РИА Новости, 31.03.2022

В первую очередь нужно создать администрации в Херсоне, считает Прилепин

Первоочередная задача в Херсонской области – установление администраций, туда были направлены специалисты, заявил РИА Новости сопредседатель партии... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T20:12

2022-03-31T20:12

2022-03-31T20:12

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

херсонская область

захар прилепин

украина

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Первоочередная задача в Херсонской области – установление администраций, туда были направлены специалисты, заявил РИА Новости сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду", писатель Захар Прилепин."Мы заехали с нашей командой, на самом деле заехали, в Херсонскую область с бойцами и с управленцами, потому что, конечно же, первоочередная задача на тех территориях, которые освобождены, но еще не в полной мере денацифицированы, да и не в полной мере демилитаризированы... устанавливать администрации и начинать там работу", - сказал он.По словам Прилепина, в Херсонскую область были доставлены гуманитарные грузы, туда приехали и военкоры. Кроме того, гуманитарную помощь доставили в Мариуполь.

https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html

херсонская область

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, херсонская область , захар прилепин, украина, ситуация в днр и лнр