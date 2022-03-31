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В первую очередь нужно создать администрации в Херсоне, считает Прилепин - РИА Новости, 31.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220331/prilepin-1781166036.html
В первую очередь нужно создать администрации в Херсоне, считает Прилепин
В первую очередь нужно создать администрации в Херсоне, считает Прилепин - РИА Новости, 31.03.2022
В первую очередь нужно создать администрации в Херсоне, считает Прилепин
Первоочередная задача в Херсонской области – установление администраций, туда были направлены специалисты, заявил РИА Новости сопредседатель партии... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T20:12
2022-03-31T20:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
херсонская область
захар прилепин
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Первоочередная задача в Херсонской области – установление администраций, туда были направлены специалисты, заявил РИА Новости сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду", писатель Захар Прилепин."Мы заехали с нашей командой, на самом деле заехали, в Херсонскую область с бойцами и с управленцами, потому что, конечно же, первоочередная задача на тех территориях, которые освобождены, но еще не в полной мере денацифицированы, да и не в полной мере демилитаризированы... устанавливать администрации и начинать там работу", - сказал он.По словам Прилепина, в Херсонскую область были доставлены гуманитарные грузы, туда приехали и военкоры. Кроме того, гуманитарную помощь доставили в Мариуполь.
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в мире, херсонская область , захар прилепин, украина, ситуация в днр и лнр
20:12 31.03.2022
 
В первую очередь нужно создать администрации в Херсоне, считает Прилепин

Писатель Прилепин: первоочередная задача в Херсоне – установление администраций

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗахар Прилепин
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Захар Прилепин
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Первоочередная задача в Херсонской области – установление администраций, туда были направлены специалисты, заявил РИА Новости сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду", писатель Захар Прилепин.
"Мы заехали с нашей командой, на самом деле заехали, в Херсонскую область с бойцами и с управленцами, потому что, конечно же, первоочередная задача на тех территориях, которые освобождены, но еще не в полной мере денацифицированы, да и не в полной мере демилитаризированы... устанавливать администрации и начинать там работу", - сказал он.
По словам Прилепина, в Херсонскую область были доставлены гуманитарные грузы, туда приехали и военкоры. Кроме того, гуманитарную помощь доставили в Мариуполь.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 21:19
Мы будем сражаться за право быть и оставаться Россией
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреХерсонская областьЗахар ПрилепинУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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