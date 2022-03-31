https://ria.ru/20220331/pozhar-1781050319.html
Трое детей пострадали при пожаре в подмосковном Домодедово
Трое детей пострадали при пожаре в подмосковном Домодедово - РИА Новости, 31.03.2022
Трое детей пострадали при пожаре в подмосковном Домодедово
Трое детей пострадали при пожаре в жилом доме в подмосковном Домодедово, их доставили в больницу, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T12:51
2022-03-31T12:51
2022-03-31T14:49
происшествия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Трое детей пострадали при пожаре в жилом доме в подмосковном Домодедово, их доставили в больницу, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."В результате возгорания в квартире 4-подъездного жилого дома в селе Растуново пострадали трое детей", - сказал собеседник агентства.По его словам, общая площадь пожара составила 32 квадратных метра. Дети доставлены в Домодедовскую центральную районную больницу.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:0:1827:1370_1920x0_80_0_0_c692b3512f3b566aaaf50f5c13dc99c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
12:51 31.03.2022 (обновлено: 14:49 31.03.2022)
Трое детей пострадали при пожаре в подмосковном Домодедово
Троих детей госпитализировали из-за пожара в жилом доме в подмосковном Домодедово
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Трое детей пострадали при пожаре в жилом доме в подмосковном Домодедово, их доставили в больницу, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"В результате возгорания в квартире 4-подъездного жилого дома в селе Растуново пострадали трое детей", - сказал собеседник агентства.
По его словам, общая площадь пожара составила 32 квадратных метра. Дети доставлены в Домодедовскую центральную районную больницу.