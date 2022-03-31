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Трое детей пострадали при пожаре в подмосковном Домодедово

Трое детей пострадали при пожаре в подмосковном Домодедово - РИА Новости, 31.03.2022

Трое детей пострадали при пожаре в подмосковном Домодедово

Трое детей пострадали при пожаре в жилом доме в подмосковном Домодедово, их доставили в больницу, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T12:51

2022-03-31T12:51

2022-03-31T14:49

происшествия

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Трое детей пострадали при пожаре в жилом доме в подмосковном Домодедово, их доставили в больницу, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."В результате возгорания в квартире 4-подъездного жилого дома в селе Растуново пострадали трое детей", - сказал собеседник агентства.По его словам, общая площадь пожара составила 32 квадратных метра. Дети доставлены в Домодедовскую центральную районную больницу.

московская область (подмосковье)

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)