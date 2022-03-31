https://ria.ru/20220331/posol-1780982587.html

Зеленский отозвал посла из Грузии из-за отказа Тбилиси помогать Украине

Зеленский отозвал посла из Грузии из-за отказа Тбилиси помогать Украине - РИА Новости, 31.03.2022

Зеленский отозвал посла из Грузии из-за отказа Тбилиси помогать Украине

Владимир Зеленский заявил о возвращении посла из Грузии из-за отказа этой страны помогать Украине. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T00:19

2022-03-31T00:19

2022-03-31T01:57

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украина

грузия

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о возвращении посла из Грузии из-за отказа этой страны помогать Украине.Зеленский добавил, что "ждет конкретных результатов в ближайшие дни" от работы представителей в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и странах Африки.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220330/zelenskiy-1780866144.html

украина

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Максим Горбачев

в мире, украина, грузия