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Зеленский отозвал посла из Грузии из-за отказа Тбилиси помогать Украине - РИА Новости, 31.03.2022
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Зеленский отозвал посла из Грузии из-за отказа Тбилиси помогать Украине
Зеленский отозвал посла из Грузии из-за отказа Тбилиси помогать Украине - РИА Новости, 31.03.2022
Зеленский отозвал посла из Грузии из-за отказа Тбилиси помогать Украине
Владимир Зеленский заявил о возвращении посла из Грузии из-за отказа этой страны помогать Украине. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T00:19
2022-03-31T01:57
в мире
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грузия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о возвращении посла из Грузии из-за отказа этой страны помогать Украине.Зеленский добавил, что "ждет конкретных результатов в ближайшие дни" от работы представителей в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и странах Африки.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220330/zelenskiy-1780866144.html
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в мире, украина, грузия
00:19 31.03.2022 (обновлено: 01:57 31.03.2022)
 
Зеленский отозвал посла из Грузии из-за отказа Тбилиси помогать Украине

Зеленский заявил о возвращении посла из Грузии из-за отказа Тбилиси помогать Киеву

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Владимир Зеленский
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о возвращении посла из Грузии из-за отказа этой страны помогать Украине.

"Есть те, кто зря тратит время и работает только на то, чтобы оставаться на посту. Сегодня я подписал первый указ об отзыве такого человека, такого посла Украины из Марокко. Также возвращен посол из Грузии. При всем уважении, не будет оружия, не будет санкций, не будет ограничений для российского бизнеса — ищите, пожалуйста, другую работу", - сказал он в видеообращении.

Зеленский добавил, что "ждет конкретных результатов в ближайшие дни" от работы представителей в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и странах Африки.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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