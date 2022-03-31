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Россиянам объяснили право на дополнительное пособие по безработице - РИА Новости, 31.03.2022
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Россиянам объяснили право на дополнительное пособие по безработице
Россиянам объяснили право на дополнительное пособие по безработице - РИА Новости, 31.03.2022
Россиянам объяснили право на дополнительное пособие по безработице
Согласно действующему законодательству, государство обязано поддерживать граждан в случае признания безработным. Для этого определен пакет различных социальных... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T01:16
2022-03-31T01:16
общество
пособие по безработице
безработица
россия
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Согласно действующему законодательству, государство обязано поддерживать граждан в случае признания безработным. Для этого определен пакет различных социальных гарантий и компенсаций, куда входит пособие по безработице, которое в ряде случаев может быть продлено, рассказывает агентству “Прайм” ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.Есть правило, согласно которому величина пособия в процентах к среднему заработку на последнем месте работы в первые 3 месяца составляет 75%, в последующие 3 месяца — 60%.Но есть и исключения. “Так, если работник достиг пенсионного возраста по правилам, действовавшим до 2020 года (является предпенсионером), он может получать пособие дольше: первые 3 месяца — 75%; следующие 4 месяца — 60%; далее до 24 месяцев — 45%", - указывает Ногайлиева.Максимальный размер пособия в первые 3 месяца составляет 12 792 рублей, в том числе, для предпенсионеров.
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общество, пособие по безработице, безработица, россия
01:16 31.03.2022
 
Россиянам объяснили право на дополнительное пособие по безработице

Эксперт Ногайлиева сообщила о праве безработных предпенсионеров на дополнительное пособие

© РИА Новости / Максим БогодвидТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Трудовая книжка
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Согласно действующему законодательству, государство обязано поддерживать граждан в случае признания безработным. Для этого определен пакет различных социальных гарантий и компенсаций, куда входит пособие по безработице, которое в ряде случаев может быть продлено, рассказывает агентству “Прайм” ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.
Есть правило, согласно которому величина пособия в процентах к среднему заработку на последнем месте работы в первые 3 месяца составляет 75%, в последующие 3 месяца — 60%.
Но есть и исключения. “Так, если работник достиг пенсионного возраста по правилам, действовавшим до 2020 года (является предпенсионером), он может получать пособие дольше: первые 3 месяца — 75%; следующие 4 месяца — 60%; далее до 24 месяцев — 45%", - указывает Ногайлиева.
Максимальный размер пособия в первые 3 месяца составляет 12 792 рублей, в том числе, для предпенсионеров.
В Центре занятости населения - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
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Правительство расширило безработным доступ к соцконтрактам
 
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