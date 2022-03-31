https://ria.ru/20220331/posobie-1780983213.html
Россиянам объяснили право на дополнительное пособие по безработице
Россиянам объяснили право на дополнительное пособие по безработице - РИА Новости, 31.03.2022
Россиянам объяснили право на дополнительное пособие по безработице
Согласно действующему законодательству, государство обязано поддерживать граждан в случае признания безработным. Для этого определен пакет различных социальных... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T01:16
2022-03-31T01:16
2022-03-31T01:16
общество
пособие по безработице
безработица
россия
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Согласно действующему законодательству, государство обязано поддерживать граждан в случае признания безработным. Для этого определен пакет различных социальных гарантий и компенсаций, куда входит пособие по безработице, которое в ряде случаев может быть продлено, рассказывает агентству “Прайм” ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.Есть правило, согласно которому величина пособия в процентах к среднему заработку на последнем месте работы в первые 3 месяца составляет 75%, в последующие 3 месяца — 60%.Но есть и исключения. “Так, если работник достиг пенсионного возраста по правилам, действовавшим до 2020 года (является предпенсионером), он может получать пособие дольше: первые 3 месяца — 75%; следующие 4 месяца — 60%; далее до 24 месяцев — 45%", - указывает Ногайлиева.Максимальный размер пособия в первые 3 месяца составляет 12 792 рублей, в том числе, для предпенсионеров.
https://ria.ru/20220320/podderzhka-1779116824.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, пособие по безработице, безработица, россия
Россиянам объяснили право на дополнительное пособие по безработице
Эксперт Ногайлиева сообщила о праве безработных предпенсионеров на дополнительное пособие
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости.
Согласно действующему законодательству, государство обязано поддерживать граждан в случае признания безработным. Для этого определен пакет различных социальных гарантий и компенсаций, куда входит пособие по безработице, которое в ряде случаев может быть продлено, рассказывает
агентству “Прайм” ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.
Есть правило, согласно которому величина пособия в процентах к среднему заработку на последнем месте работы в первые 3 месяца составляет 75%, в последующие 3 месяца — 60%.
Но есть и исключения. “Так, если работник достиг пенсионного возраста по правилам, действовавшим до 2020 года (является предпенсионером), он может получать пособие дольше: первые 3 месяца — 75%; следующие 4 месяца — 60%; далее до 24 месяцев — 45%", - указывает Ногайлиева.
Максимальный размер пособия в первые 3 месяца составляет 12 792 рублей, в том числе, для предпенсионеров.